삼성전자, 17일부터 ‘갤럭시 Z 폴드·플립3’ 사전예약...27일 공식출시

(사진=삼성전자)

(사진=삼성전자)

삼성전자가 이달 17일부터 23일까지 폴더블폰 ‘갤럭시 Z폴드3’와 ‘갤럭시 Z플립3’, 스마트워치 ‘갤럭치 워치4’ 시리즈, 무선이어폰 ‘갤럭시 버즈2’ 사전예약을 진행한다. 공식 출시는 27일이다. 사전예약 고객은 이보다 앞선 24일부터 제품을 수령하고 개통할 수 있다.사전예약 이후 오는 27일까지 개통을 마친 고객에게는 다양한 혜택이 제공된다. 우선 갤럭시 Z폴드3·Z플립3 사전예약 시 ▷무선이어폰 갤럭시 버즈2 ▷모바일 기기 토탈 케어 서비스 ‘삼성 케어 플러스’ 파손보장형 1년권이 지원된다. 폴더블폰 파손 보장 2회, 수리비 즉시 할인, 방문 수리 3회 서비스를 받을 수 있다.갤럭시 Z폴드3 사전예약 고객에게는 전면 디스플레이를 보호하고 전용 S펜도 보관할 수 있는 플립커버가 제공된다. 갤럭시 Z플립3 사전예약 시에는 ‘실리콘커버 with 스트랩, ‘실리콘커버 with 링’, ‘클리어커버 with 링’ 중 1가지가 제공된다. 카페 노티드·젝시 웨어·네이처 리퍼블릭 등 30여개 브랜드가 참여해 만든 콜라보 액세서리도 지급된다.삼성전자는 모든 사전예약 고객에게 정품 보호필름 무료 1회 부착 서비스를 제공하고, 추첨을 통해 30명에게 사이판 왕복 항공권(1인 2매)를 지급할 계획이다. 사전예약 고객은 삼성 멤버스 애플리케이션 또는 이벤트 페이지에서 사은품을 신청할 수 있다. 이외에 ▷유튜브 프리미엄 4개월 체험 서비스 ▷‘밀리의 서재’ 전자책 3개월 구독권 ▷‘윌라’ 3개월 구독권 ▷네이버 웹툰·시리즈 쿠키 70개 ▷‘조인스 프라임’ 3개월 구독권 ▷모바일 ARPG게임 ‘삼국 블레이드’ 아이템 패키지 쿠폰 등 콘텐츠 혜택도 제공할 방침이다.또, 삼성전자는 9월30일까지 갤럭시 Z폴드3·Z플립3을 구매하고 기존 휴대전화를 반납하면 중고시세에서 추가 보상을 해주는 중고폰 추가 보상 프로그램도 17일부터 운영할 예정이다. 특히 지난해 출시된 갤럭시 Z폴드2를 반납하면 중고시세를 포함해 최대 110만원의 보상 혜택을 받을 수 있다고 한다.같은 기간 갤럭시 워치4·버즈2도 사전예약을 진행한다. 삼성전자는 갤럭시 워치4 시리즈 LTE 모델 예약 고객을 대상으로 ‘구글 플레이스토어 카드’ 2만원권을 제공한다. 블루투스 모델 예약 고객은 TV ‘더 셰리프’ 혹은 세탁기 ‘비스포크 그랑데 AI’ 모양을 활용한 워치 스탠드를 받을 수 있다. ▷워치4 스트랩 ▷골프 거리측정 앱 ‘스마트캐디’ 이용권 패키지 ▷스마트 체중계 ▷무선충전 액세서리 등을 구매할 수 있는 ‘Watch 4♥U’ 이벤트몰 3만원 할인 쿠폰도 주어진다. 삼성전자 홈페이지에서 갤럭시 버즈2를 사전예약한 고객에게는 ‘플립 케이스’가 제공된다. 각 판매처별로는 ‘까페 노티드’와 협력한 ‘노티드 케이스’를 비롯한 다양한 케이스를 지급할 예정이다.사전예약은 전국 디지털프라자와 각 이동통신사 오프라인 매장, 삼성전자 홈페이지와 이동통신사 온라인몰, 네이버·11번가 등 오픈마켓 등에서 가능하다.한편 삼성전자는 17일부터 전국 30여개 매장에서 ‘갤럭시 To Go’ 서비스도 진행할 예정이다. 최대 2박3일 동안 일상에서 휴대전화를 미리 사용해볼 수 있는 자율 체험 서비스로, 폴더블폰과 함께 갤럭시 워치4도 대여 가능하다. 삼성전자 홈페이지에서 사전예약할 수 있다.