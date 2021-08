SKT, 해양 오염·생태계 실시간 감지하는 '수중 기지국' 연구 참여

테크

삼성, 월 1만5900원에 갤폴드3 '정품 케이스·수리비할인'

삼성전자가 스마트폰 파손 보장 보험에 정품 케이스를 제공하는 구독형 서비스를 출시한다. 27일부터 갤럭시Z 폴드3·플립3 구입 고객에 한해 가입할 수 있다.'삼성케어플러스 케이스구독형'은 삼성전자가 신형 폴더블폰 출시와 함께 선보인 '삼성 케어플러스 스마트폰 파손보장형'에 정품 케이스 제공 혜택을 결합한 월 정액형 상품이다. 파손 보장 2회(수리비 즉시 할인), 방문 수리 3회를 포함해 1년 동안 정품 케이스를 2번 받을 수 있다. 1년 구독료 기준으로 삼성케어플러스 스마트폰 파손보장 가입자가 정품 케이스를 별도로 2개 사는 것 대비 비용이 최대 30% 절감된다. 갤럭시 Z 플립3 구매 고객은 △실리콘 커버 with 스트랩 △실리콘 커버 with 링 △클리어 커버 with 링 케이스 중 선택할 수 있고 월 구독료는 8900원이다. 갤럭시 Z 폴드3 구매 고객은 △레더 플립 커버 △플립 커버 with S펜 △아라미드 커버 △실리콘 커버 중 선택할 수 있다. 월 구독료는 1만5900원이다.서비스는 두 제품의 정식 출시일인 27일부터 10월31일까지 삼성 멤버스 앱에서 가입할 수 있다. 첫 번째 케이스는 가입일 기준 2주 후에, 두 번째 케이스는 6개월 후에 발송된다. 한편 '삼성케어플러스'는 기존 스마트폰 보험 혜택에 삼성전자만의 특화 서비스를 결합한 월 정액형 서비스 상품이다. 파손·분실 보상, 보증 기간 연장, 방문수리 서비스가 모두 포함돼 있다.