LG전자의 ‘혁신 DNA’...글로벌스타트업 협업 나선다

LG전자 북미이노베이션센터는 2일 글로벌 스타트업을 대상으로 하는 아이디어 공모전 ‘미래를 위한 과제’(Mission for the Future)를 시작했다고 밝혔다.LG전자는 오는 10월 25일까지 공모전 홈페이지에서 환경친화적이면서 건강하고 스마트한 삶을 누리는 데 도움이 될 다양한 아이디어를 모집한다. 단계별 심사를 거쳐 내년 6월 말 최대 10개팀을 최종 선정하며 아이디어가 채택된 팀은 북미이노베이션센터와 함께 아이디어를 구체화하는 작업을 진행하게 된다.LG전자는 최종 선정된 팀들과 사업을 수행하기 위해 최대 2000만 달러(한화 약 230억 원)를 투입할 예정이다. 선정된 팀들은 LG전자 파트너사와 교류할 수 있고 멘토링, 파일럿 프로그램 등에 참여 가능하며 LG전자의 글로벌 인프라와 공급망 등도 활용할 수 있다.공모전은 △커넥티드 헬스(Connected Health) △e-모빌리티 인프라 확장·전동화 활성화 방안(Energizing Mobility) △LG 씽큐(LG ThinQ) 플랫폼 기반 커넥티드 홈 관련 스마트 라이프스타일(Smart Lifestyles) △메타버스(The Metaverse) △사람·사회·지구에 긍정적 영향을 주고 LG의 혁신 철학에 부합하는 새로운 혁신(Innovation for Impact) 등 5가지 주제에 맞춰 진행된다.LG전자는 전사 관점의 미래준비를 위해 지난해 말 CSO(Chief Strategy Office)부문 산하로 미국 실리콘밸리에 북미이노베이션센터를 신설했다. 미국 국립표준기술원(NIST) 부국장을 역임한 이석우 전무가 센터장을 맡았다. 이석우 전무는 사물인터넷(IoT) 분야 사업개발 전문가로 손꼽히며 백악관에서 IoT부문 대통령 혁신연구위원(Innovation Fellow)을 지낸 바 있다.이 전무는 “이번 공모전은 북미이노베이션센터가 혁신가, 스타트업과 협력해 아이디어를 키우고 신사업을 구축하기 위한 첫 걸음”이라며 “다양한 분야에서 협력을 통한 혁신이 사회에 긍정적인 변화를 이뤄내도록 노력할 것”이라고 말했다.