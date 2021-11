나이키도 '메타버스' 진출하나...관련 상표권 출원 신청

(사진=나이키)

나이키가 메타버스(가상세계) 진출을 준비하며 7개의 상표 출원을 진행했다고 미국 경제전문매체 <씨엔비씨(CNBC)>가 2일(현지시간) 보도했다. 나이키 브랜드의 가상 운동화와 의류 등을 가상의 세계에서 본격적으로 판매하려는 움직임으로 해석된다.보도에 따르면 나이키는 지난달 'Nike', 'Just Do It', 'Air Jordan', 'Jumpman' 등 총 7개의 로고를 온라인상에서 독점적으로 쓸 수 있도록 미국 특허청에 상표 등록 신청을 했다. 상표 설명엔 온라인 가상 세계에서 다양한 가상의 상품들을 다운로드할 수 있도록 하는 내용과 가상의 리테일 스토어와 엔터테인먼트 서비스를 제공하는 등의 내용이 담겼다.이에 대해 나이키 측이 향후 계획에 대한 의견을 밝히지 않았지만, 업계에선 이를 나이키가 메타버스에서 가상 브랜드의 운동화와 의류 등을 판매하기 위한 것으로 보고 있다. 나이키는 최근 신발 등 가상의 제품들을 디자인할 인력 충원 공고를 내기도 했다.한 상표권 변호사는 "나이키가 새로운 시대를 위해 상표를 보호하는 것"이라며 "나이키는 온라인과 가상세계에서 가상의 의류, 신발 등을 출시할 것"이라고 설명했다. 이어 "상표가 재산의 한 형태이기 때문에 나이키의 상표 출원이 전체적인 브랜드 포트폴리오에 가치를 더할 것"이라고 덧붙였다.한편 나이키의 가상세계 진출은 처음이 아니다. 지난 2019년 5월 조던 브랜드가 온라인 게임 포트나이트와 제휴한 바 있다. 이에 포트나이트 캐릭터들이 나이키 브랜드 운동화를 신었다. 나이키는 게임을 이용한 메타버스 플랫폼인 로블록스와도 여러 번 협력해왔다.또한 나이키는 가상세계에서 NFT(대체 불가능 토큰)를 사용할 수 있게 지난 2019년 '크립토킥스(Cryptokicks)' 상표 출원 신청도 한 바 있다. 블록체인 기술을 활용해 제품 정보를 디지털 토큰화시키려고 한 건데, 예컨대 제품 구입 시 디지털 자산도 함께 소유할 수 있게 하는 것이다.