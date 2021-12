AWS, 스노우플레이크 의식했나…'아마존 레드시프트' 연례행사 전면에

테크

AWS, '머신러닝 민주화' 완성해 클라우드 고객 모신다

그동안 머신러닝(ML) 분석을 하려면 개발자들도 데이터 수집부터 가공, 모델 설계, 훈련까지 복잡한 과정을 거쳐야 하고 전문지식이 없는 경우에는 접근조차 하기 어려웠다. 이에 퍼블릭 클라우드 기업인 아마존웹서비스(AWS)가 일반인들도 머신러닝 분석을 할 수 있도록 하는 솔루션을 내놨다.AWS는 1일 개막한 연례 기술행사 'AWS 리인벤트'에서 노코드(코드를 몰라도 개발할 수 있는) 머신러닝 솔루션 '아마존 세이지메이커 캔버스'를 출시한다고 발표했다. 아담 셀립스키 AWS 최고경영자(CEO)는 "AWS는 머신러닝 경험이 없는 사용자도 머신러닝을 할 수 있도록 '머신러닝 민주화'를 결정했다"고 말했다.이전부터 AWS는 머신러닝 서비스 '아마존 세이지메이커'의 진입장벽을 낮춰왔다. 초보 머신러닝 개발자들이 완전한 엔드투엔드 솔루션을 선택해 원활하게 적용할 수 있도록 지원하는 '세이지메이커 점프스타트'를 지난해 말 도입한 게 대표적인 예다. 이번 리인벤트에선 노코드 방식으로 일반 분석가들도 쓸 수 있게 아예 장벽을 없애버렸다.아마존 세이지메이커 캔버스는 CSV 파일이나 엑셀 파일을 끌어서 놓고, 예측 모델을 선택하기만 하면 분석 결과를 시각화해서 보여준다. 정확도 추정치도 함께 표출한다. 즉 버튼 클릭 한 번으로 데이터셋을 결합하고 모델을 교육할 수 있으며, 새로운 데이터가 더해지면 그에 맞춰서 새로운 결과를 도출해낸다.윤석찬 AWS코리아 수석 테크 에반젤리스트는 국내 브리핑 세션을 통해 "리인벤트에 참여한 개발자들에게 발표 내용 중 관심있는 것을 투표받았는데 세이지메이커 캔버스가 굉장히 많은 표를 받았다"며 "머신러닝 능력이 없는데 일반 비즈니스 분석가라도 쉽게 머신러닝 분석을 할 수 있게 해주는 것으로 프리뷰 버전이 나와서 해봤는데 엄청 쉬웠다"고 전했다.AWS가 머신러닝에 초점을 맞추는 건 기성 기업들의 디지털 전환을 이끌 핵심 영역으로 보기 때문이다. 머신러닝은 단순 반복업무를 대체할 수 있는 기술이다. AWS는 클라우드 공간에서 머신러닝 솔루션을 지원해 공간만이 아닌 '능력'을 빌려쓸 수 있도록 하고 있다. 아직도 잠재고객이 방대한 클라우드 시장을 공략하기 위한 전략이다.셀립스키 CEO는 "클라우드는 이제 시작에 불과하다. 전체 기업 중 클라우드를 도입한 기업은 5~10%에 그친다"며 "5G, IoT(사물인터넷) 등 혁신기술과 함께 산업별 특화 서비스를 통해 더 큰 성장을 만들어 갈 것"이라 피력했다.이런 기조에서 이번 리인벤트에선 제조업부터 금융업까지 아우르는 전방위적인 솔루션도 공개됐다. 'AWS IoT 트윈메이커'는 건물, 공장, 생산라인 등 현실 세계의 설비를 디지털 세계에 '쌍둥이'처럼 구현하고, 현실에서 발생할 수 있는 상황을 간편하게 예측할 수 있는 기술이다.이를 통해 개발자는 장비 센서, 비디오 카메라 및 비즈니스 애플리케이션과 같은 다양한 원천에서 발생하는 데이터를 손쉽게 통합하고 해당 데이터를 결합해 실제 환경을 모델링하는 지식 그래프(knowledge graph)를 생성할 수 있다.글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스와의 협업을 통해 금융 기관을 위한 새로운 클라우드 기반 데이터 및 애널리틱스 솔루션 제품군인 'AWS 기반의 데이터를 위한 GS 금융 클라우드(GS Financial Cloud for Data with Amazon Web Services)' 출시도 발표했다.AWS 측은 "금융기관 고객이 클라우드에서 데이터를 검색, 구성 및 분석하는 방법을 재정의해 신속한 통찰력을 얻고 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있도록 지원한다"며 "이로써 금융 애플리케이션의 시장 출시 시간을 단축하고 리소스를 최적화해 포트폴리오 수익에 집중하며 신속하게 혁신할 수 있을 것"이라고 기대했다.자동차 제조업체의 차량 데이터 수집, 변환 및 실시간 클라우드 전송을 지원하는 'AWS IoT 플릿와이즈(AWS IoT FleetWise)'도 눈길을 끌었다. 차량에 있는 모든 형식(제조업체, 모델, 옵션 등)의 데이터를 간편하게 수집 및 구성하고 클라우드상에서 데이터 분석을 할 수 있다.자동차 제조업체는 클라우드에 저장된 데이터를 활용해 개별 차량의 문제를 원격으로 진단하고, 차량 상태를 분석해 잠재적인 리콜 또는 안전 문제를 예방하거나, 머신러닝 및 애널리틱스를 기반으로 자율주행 및 고급 운전자 지원 시스템과 같은 고급 기술을 적용하는 애플리케이션 구축이 가능하다.