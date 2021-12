[테크쑤다]위메이드가 본 NFT "인내와 호기심 있다면 신세계 열린다"

컬처

[게임인사이드]위메이드, 선데이토즈 인수로 본 시너지는

'미르4' 글로벌 버전으로 흥행 가도를 달리고 있는 위메이드가 선데이토즈를 인수하며 본격적인 외형 확장에 나섰다. 블록체인 게임 플랫폼 '위믹스'를 통해 관련 생태계를 확대하고 있는 위메이드가 '애니팡' 개발사 선데이토즈를 인수해 얻을 시너지 효과는 무엇일까. 소셜 카지노로 글로벌 영향력 확대 위메이드는 미르4 글로벌 버전을 통해 해외 시장에서 성장세를 이어가고 있다. 블록체인 기술을 더한 미르4는 지난 8월 말 서비스를 시작한 이래 글로벌 동시 접속자 130만명을 돌파했다. 정식 출시 당일 총 11개 서버에서 시작한 미르4는 현재 아시아, 유럽, 남미, 북미, 인도, 북아프리카·중동 권역에서 총 207개 서버를 운영중이다. 게임을 하며 돈을 버는 '플레이 투 언'(P2E) 비즈니스 모델을 도입한 결과, 위메이드의 수익성도 꾸준히 증가하고 있다. 위믹스의 '월간 활성 사용자 수'(MAU)는 지난 1월 런칭 당시 1명에 불과했지만 미르4 글로벌 버전 출시 시기인 8월 이후 큰 폭의 증가세를 보였다. 지난 7월 1078명이었던 위믹스의 MAU는 한 달만인 8월 2631명까지 늘었고, 9월 들어 2만8102명까지 증가했다. 미르4 글로벌 이용자를 비롯한 위믹스 사용자들이 급증하면서 플랫폼 월 거래액도 급증했다. 지난 1월 7달러(약 8327원)였던 위믹스 월 거래금액은 7개월 만인 8월 들어 18만5912달러(약 2억2114만원)를 기록했다. 글로벌 미르4가 활성화된 9월에는 월 거래액이 2905만5135달러(약 345억6108만원)까지 성장했다.위믹스가 글로벌 시장에서 영향력을 확대하고 있는 만큼, 관련 플랫폼 생태계도 확대되고 있다. 최근 블록체인 게임을 개발중인 국내 중소형 게임사들이 연일 위믹스 플랫폼에 합류하는 모습이다. 지난 8월 미르4 글로벌 버전이 위믹스 플랫폼을 통해 서비스 된 이후 '버드토네이도 for WEMIX', '재신전기 for WEMIX', '크립토네이도 for WEMIX' 등의 관련 게임이 출시됐다. 이 외에도 '열혈강호'(룽투코리아), '갤럭시 토네이도 on WEMIX'(NT게임즈), '건쉽배틀: 토탈워페어'(조이시티), '그래니의 저택'(슈퍼캣), '라이즈 오브 스타스 on WEMIX'(라이트컨) 등 다양한 게임들이 위믹스 온보딩 계약을 결정했다. 액션스퀘어, 달콤소프트, NHN, 갈라게임즈, 소프톤, 클로버게임즈, 에이엔게임즈, 락스퀘어 등 다양한 게임사들이 위메이드와 MOU를 체결하며 위믹스 생태계에서 협업을 예고한 상태다. 위메이드는 블록체인 자회사 위메이드트리를 합병한 이후 미르4를 비롯한 위믹스 생태계의 확장으로 글로벌 공략을 확대하고 있다. 이런 상황에서 선데이토즈 인수에 돌입한 것은 해외 시장의 수익 다각화를 앞당기기 위한 포석으로 풀이된다.블록체인 게임도 글로벌 시장에서 영향력을 확대하고 있지만, 빼놓을 수 없는 트렌드를 꼽으라면 '소셜 카지노'를 들 수 있다. 시장조사업체 '스타티스타'에 따르면, 글로벌 소셜 카지노 게임 규모는 2016년 40억달러(약 4조7628억원)에서 내년 최대 70억달러(약 8조3349억원)까지 성장할 전망이다. 물가와 성장폭을 감안하면 빠른 성장세는 아니지만, 연간 50억달러 이상의 규모를 이어가는 만큼 해외에서는 안정적인 수익 요소로 평가받고 있다. 국내 게임사들도 소셜 카지노 게임을 통한 글로벌 사업 포트폴리오를 확대하기 위해 현지 개발사 등을 인수하며 외형을 확장하는 모습이다. 넷마블은 지난 8월 글로벌 3위 규모 모바일 소셜 카지노 게임사인 '스핀엑스'의 지분 전량을 21억9000만달러(약 2조6070억원)에 인수하기로 결정했고, 넵튠의 경우 소셜 카지노 게임 사업을 영위하고 있는 자회사들을 합병해 HNC게임즈에 힘을 모으고 있다. 선데이토즈도 관련 게임사 인수를 통해 글로벌 사업 경쟁력을 확보한 바 있다. 지난 10월 선데이토즈는 모바일 소셜 카지노 게임사인 '플라이셔'의 지분 84%를 약 360억원에 인수한 바 있다. 플라이셔는 현재 200여개의 슬롯을 운영하는 앱 기반 소셜카지노 락앤캐시가 주력 게임이다. 앞서 선데이토즈는 캐주얼 게임 개발 자회사 선데이토즈플레이와 관계사 링스게임즈를 합병해 '플레이링스'를 출범시키며 관련 장르의 시너지 효과를 도모했다. 선데이토즈플레이의 경우 애니팡 맞고, 애니팡 포커 등 캐주얼을 접목한 보드게임에 특화된 개발사이며 링스게임즈는 소셜 카지노 게임 2종을 서비스하고 있다. 이를 통해 선데이토즈는 글로벌향 보드 게임 및 소셜 카지노 게임 경쟁력을 강화할 발판을 마련했다.위메이드가 주목한 점도 이런 부분이다. 플레이링스가 NFT 기반 소셜 카지노 게임 사업을 강화할 계획인 데다, 애니팡 등 선데이토즈만의 캐주얼 IP를 블록체인 게임에 활용할 수 있다는 장점이 있다. 내년 말까지 위믹스 플랫폼에 100개 게임 서비스를 온보딩한다는 목표를 세운 위메이드에 선데이토즈가 합류하면서 글로벌 사업 시너지도 극대화될 것이라는 분석이 뒤따른다. 최대주주 변화로 전환점 맞을까 현재 선데이토즈의 최대주주는 '스마일게이트홀딩스'다. 2014년 스마일게이트홀딩스는 당시 선데이토즈 주식 약 20%를 약 1206억원에 인수하며 최대주주로 올라섰다. 이후 2018년 1월 선데이토즈 창업자 3인이 보통주 255만주 가운데 140만주를 스마일게이트홍딩스에 양도함에 따라 지분율이 큰 폭으로 변화했다. 스마일게이트홀딩스가 보유한 선데이토즈 주식도 199만9351주에서 339만9351주로 늘면서 지분율도 20.89%에서 35.52%까지 상승했다. 이런 상황에서 위메이드가 선데이토즈 지분을 인수함에 따라 주주 구성도 변화할 에정이다. 위메이드는 위메이드이노베이션을 통해 스마일게이트홀딩스의 주식 339만9351주 가운데 200만주를 840억원에 인수할 예정이다. 여기에 선데이토즈가 제3자 배정 유상증자를 통해 보통주 190만주를 발행하는 한편 위메이드이노베이션이 유상증자에 527억원을 투자하며 선데이토즈 지분 총 390만주를 확보할 계획이다. 선데이토즈는 위메이드이노베이션을 대상으로 300억원 규모의 신주인수권부사채(BW)도 발행할 것으로 알려졌다. 주식양수도대금 지급 및 주식교부가 완료되는 내년 1월 13일부터 위메이드의 자회사인 위메이드이노베이션이 선데이토즈의 최대주주로 올라서게 된다. 이를 통해 위메이드이노베이션이 20.9%의 지분율을 확보하는 한편 기존 최대주주였던 스마일게이트홀딩스는 139만9351주(14.62%)의 지분을 유지할 예정이다. 위메이드 관계자는 <블로터>에 "유상증자가 반영되는 내년 말이 되면 위메이드이노베이션의 선데이토즈 지분율이 더 늘어날 것"이라며 "내년 이후 BW를 주식으로 전환할 경우 지분율을 더 높일 수 있으나 현재 결정된 계획은 없다"고 말했다. 이번 인수가 마무리될 경우, 위메이드는 스마일게이트홀딩스가 최초 선데이토즈 지분을 인수할 당시의 가격(1206억원)보다 높은 1367억원(유상증자 참여 포함)을 투입하게 된다. 관건은 수익성이다. 위메이드의 경우 올 들어 미르4를 비롯한 블록체인 생태계 확대로 영업이익 흑자전환에 성공했다. 현재 글로벌 시장에서 블록체인 기반 P2E 게임의 성장세가 뚜렷한 만큼 수익성도 꾸준히 증가할 것이라는 것이 업계의 중론이지만, 선데이토즈의 성장 잠재력이 이를 뒷받침할 지가 관건으로 떠올랐다. 최근 3년간의 손익 현황을 보면 선데이토즈의 영업이익은 2019년 27억6239만원에서 지난해 129억8496만원 규모로 성장했다. 올 3분기(9월 말 누적) 연결 기준 선데이토즈의 영업이익은 약 79억원으로 전년 동기(약 87억원) 대비 소폭 하향세를 보이고 있다. 게임업계의 한 관계자는 "위메이드이노베이션이 선데이토즈 최대주주로 올라서더라도 각자가 영위하고 있는 사업 및 인력 구성에는 당분간 변화가 없을 것"이라면서도 "선데이토즈가 캐주얼 및 소셜 카지노 분야에 강점을 지니고 있고 NFT 기반 게임 론칭을 준비하는 만큼 위메이드의 위믹스 생태계와 보다 밀접한 시너지를 낼 것은 분명해 보인다"고 말했다.