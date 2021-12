NFT에 진심인 그라운드X…"로그·부동산 모두 디지털자산"

김규경 그라운드X 파트장이 IT 인재양성 스타트업인 '코드스테이츠' 졸업생들의 커뮤니티 행사 '2021 알럼나이 나잇'에 연사로 참여해 발표하고 있다.

카카오의 블록체인 기술 자회사 '그라운드X'가 NFT(대체불가능토큰) 기술을 활용해 디지털 자산화 사업을 실물경제까지 전방위 확장한다는 방침이다.김규경 그라운드X 파트장은 최근 IT 인재양성 스타트업인 '코드스테이츠' 졸업생들의 커뮤니티 행사 '2021 알럼나이 나잇'에 연사로 참여해 "가지고 있는 키프로덕트(핵심 제품)들을 통해 NFT의 밸류체인(가치사슬) 전 과정에 사업을 진행하면서 디지털자산 시장에서의 영향력을 넓혀나갈 것"이라며 "NFT, 디파이(DeFI·탈중앙화금융), 다오(DAO·탈중앙자율화조직), 웹3.0 등을 모두 준비해 다가오는 시장에서 펼쳐나가겠다"고 말했다.김 파트장은 디지털 자산의 범주를 단순히 코인과 토큰 같은 가상자산에만 한정하지 않고 6가지로 분류했다. 구체적으로 △현금성 디지털 자산 △디지털 아이템 기반 자산 △가상자산(크립토 커런시) △실물·금융자산 기반 디지털 자산 △지적재산권(IP) 기반의 디지털 자산 △데이터 기반 디지털 자산이다.주목되는 점은 부동산, 주식, 채권, 파생상품과 같은 실물·금융자산과 개인의 프로필, 활동기록 등의 로그 데이터까지 모두 디지털 자산화할 수 있다는 대목이다.김 파트장은 "인터넷 접속 기록이나 로그 등의 데이터도 자산이 될 수 있다"며 "이미 페이스북, 인스타그램을 이용할 때 접속·광고데이터들이 자산화돼서 광고주들에게 판매되고 있지만 사용자에게 광고수익이 배분되지는 않는다. 그러나 NFT로 자산화돼서 권리를 소유하고 사용처를 직접 정해 수입을 받을 수 있게 된다면 곧 이것이 데이터 자산화인 것"라고 설명했다.이어 김 파트장은 "그라운드X가 생각하기엔 디지털 세상에서 발행되거나 유통될 수 있다면 모두 디지털 자산에 포함된다"며 "NFT는 블록체인 기술의 특성을 활용해 디지털 자산의 소유권을 증명하고 이전이 가능하기 때문에 어떤 형태의 디지털 파일도 디지털 자산화가 가능하다"고 강조했다.그라운드X는 이러한 비전 실현을 위해 서드파티(제3자)가 디지털 자산을 손쉽게 만들 수 있는 '카스(Klaytn API Service, KAS)'를 장기적으로 육성한다. 카스는 개발자 및 서비스 기업이 그라운드X의 블록체인 플랫폼인 '클레이튼(Klaytn)'을 활용해 블록체인 서비스를 제공할 수 있도록 다양한 기능을 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 형태로 제공하는 서비스다.이와 함께 내년 카카오톡 내 디지털자산 지갑 '클립'을 내년 '멀티체인 지갑'으로 고도화한다는 계획이다. 김 파트장은 "클레이튼 기반의 토큰뿐 아니라 이더리움 기반의 토큰을 모두 보관하고 전송이 가능한 멀티월렛이 될 것"이라고 설명했다.그라운드X는 클립에서 한정판 디지털 작품을 전시하고 유통하는 '클립 드롭스(Klip Drops)' 서비스에도 많은 기대를 걸고 있다. 유저간 디지털 아트를 사고팔고 또 다양한 NFT를 수집할 수 있는 신규 기능을 포함한 정식 버전을 최근 출시했다.클립 드롭스는 국내 주요 작가 및 아티스트가 제작한 예술품을 클레이튼에 기록해 유일무이한 한정판 디지털 작품으로 재탄생시키고 유통하는 서비스다. 클립 드롭스 정식 버전에 추가된 '마켓(Market)'은 구매를 놓쳤거나 또는 소유하고 있는 작품을 판매하고 싶은 유저 간의 거래를 지원한다.'디팩토리(dFactory)'를 통하면 다양한 장르를 아우르는 크리에이터들의 굿즈(goods·기획 상품)와 콜렉터블스(collectibles·수집품)를 포함한 NFT를 수집할 수 있다. 하루에 한 명의 아티스트만 집중 조명하고 공개한다는 의미를 담은 '1D1D'는 전통적인 회화, 조각, 미디어 아트 등 각 분야의 대표 작가부터 서브컬처 영역에서 활발한 창작을 펼치는 크리에이터까지 아우른다.김 파트장은 "NFT는 인터넷상에서 가치 교환을 할 수 있는 표준규약으로 '디지털화'와 '자산화'라는 특성을 활용해 비기술, 비블록체인 산업으로 시장을 확장할 수 있다"며 "즉 NFT의 등장과 활성화는 디지털 소유권 시대의 시작을 의미하며 새로워진 고객 경험으로 인해 향후 디지털 관련 산업뿐만 아니라 모든 산업과 시장에 새로운 기회가 될 것"이라 피력했다.한편 이번 2021 알럼나이 나잇에서 개최된 클레이튼 아이디어 공모전에서는 청년창업팀의 'ESG를 기반으로 청년 창업을 지원하는 DAO' 프로젝트가 대상을 수상했다. 코드스테이츠는 프로젝트를 통해 실제 프로덕트를 선보이는 단계까지 나아갈 수 있도록 수상팀과 힙서비(힙한 서비스의 비밀) 커뮤니티간의 긴밀한 협업을 지원할 계획이다.코드스테이츠는 국내 대표 IT 인재양성 스타트업이다. 소프트웨어 엔지니어링, 데이터 사이언스, 인공지능, 블록체인, 그로스 마케팅, 프로덕트 매니지먼트, 데브옵스 등 다양한 영역의 IT 인재를 양성하는 부트캠프를 운영하고 있다. 자사 부트캠프 출신 디지털 인력들의 유대감 형성과 함께 IT 인재들에게 도움이 되는 트렌드를 공유하는 기회를 제공함으로써 지속적인 성장을 돕고 있다.