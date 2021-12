모토로라, 3세대 '레이저 폴더블폰' 준비 중

테크

"수리비 너무 비싸..." 테슬라 모델S 폭파한 핀란드 드라이버

2013년식 테슬라 모델S를 몰던 핀란드의 한 드라이버가 고장 난 차량을 수리하는 대신 유명 유튜버와 함께 폭파하는 방법을 택했다. 수리비가 약 2만2000달러(약 2600만원)에 달했기 때문이다.27일(현지시간) <비즈니스 인사이더>에 따르면 테슬라 모델S 차주 투오마스 카타이넨은 자신이 개조한 모델S가 처음 900마일(약 1450km) 동안 잘 운행된 뒤, 이후 누수와 오류코드 발생 등의 문제가 생기자 정비소에 수리를 맡겼다. 원인은 배터리 고장. 교체 비용은 2만달러를 넘었다. 테슬라 모델S에 대한 표준 보증은 8년 혹은 15만마일(약 24만km) 운행까지 적용된다. 그러나 카타이넨의 사례처럼 인위적으로 차량을 개조한 경우에는 해당되지 않는다. 그는 낡은 차량에 수천만원의 수리비를 지불하는 대신 하나의 '쇼'를 기획했다. 폭파 전문가들과 함께 차량을 완전히 터트리기로 한 것. 안전한 폭파를 위해 그는 사전에 배터리, 모터 등의 주요 부품들을 제거한 뒤 핀란드 헬싱키에서 차로 2시간가량 떨어진 외딴 마을 채석장으로 모델S를 이동시켰다. 차량 운전석에는 테슬라 창업자 일론 머스크의 얼굴을 본뜬 인형도 태웠다. 영상에서는 모델S를 감싼 10여개의 작은 폭발물을 따라 불꽃이 튀며 잠시 후 거대한 폭발음과 함께 차량이 산산조각 나는 장면이 나온다. 바퀴를 제외하면 원래 형체를 알아보기 힘든 정도다. 폭파 장면은 슬로우 모션과 드론 등을 통해 다각도로 촬영됐다. 영상은 구독자 72만명의 'Beyond the press', 구독자 5만4000명의 'Pommijätkät' 유튜브 채널에 게시됐으며 조회수는 총 500만회에 달한다. 'Beyond the press' 운영자는 "(폭파에 앞서) 배터리는 완전히 제거됐고 주변 청소도 마무리했다"며 "자신 또한 테슬라 드라이버"라고 밝혔다. 그러나 "이런 바보 같은 프로젝트는 내 채널에 딱 맞는 것으로 판단해 진행한 이벤트"라고 설명했다.