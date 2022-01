삼성전자, 새 엑시노스 예고편 공개..성능은 '스냅드래곤8'보다 뒤쳐진다?

(사진=삼성반도체 트위터 갈무리)

(사진=트위터리안 'Ahmed Qwaider' 갈무리)

삼성전자의 모바일 어플리케이션프로세서(AP) 엑시노스의 신작 공개를 예고했다. 인터넷 IT 커뮤니티를 중심으로 새 제품이 어느 정도의 성능을 갖출 것인지에 대한 이야기도 활발히 이뤄지고 있다.삼성전자는 지난 30일 삼성 유튜브와 삼성전자 반도체 트위터 등 공식 SNS에 7초의 짧은 영상 예고편과 함께 신작 엑시노스를 오는 1월 11일 공개될 예정임을 밝혔다.‘노는 시간은 끝났다’(Playtime is over)라는 제목의 이 예고편은 한 여성이 터널을 통과하다 엑시노스 마크가 그려진 문을 열자 눈이 세 개 달린 외계인을 만나는 짧은 내용과 함께 ‘2022년 1월 11일’이란 글자로 마무리된다.영상을 게재한 삼성반도체 공식 트위터엔 “게임 시장이 막 심각해지려 한다. RDNA2(AMD의 그래픽 아키텍쳐)로부터 탄생한 새 GPU와 함께 한 새로운 엑시노스에 2022년 1월 11일 채널을 고정하라”는 문구가 함께 담겼다.삼성전자가 공개할 것으로 보이는 새 AP는 전작 ‘엑시노스 2100’의 후속작으로 자사 차세대 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시S22’ 시리즈에 탑재될 게 확실시된다. ‘엑시노스 2200’라 불릴 것이란 당초 예상과는 달리 삼성전자는 새 제품의 이름을 따로 공개하진 않았다.이 제품은 삼성 파운드리 4나노 공정으로 만들어진다. CPU는 ARM사가 설계했고 갤럭시S22에도 탑재될 것으로 보이는 퀄컴의 AP '스냅드래곤8 1세대'와 CPU 구성이 같은 것으로 알려졌다. GPU는 전작까지 ARM사의 ‘말리’를 탑재했던 것과 달리 대만 반도체 기업 AMD에 맡겼다. 이번 예고에서 GPU를 강조한 것도 이때문으로 해석된다.이에 앞서 최근 IT 팁스터(정보 유출자)가 엑시노스2200의 성능이라 주장하는 글도 국내 인터넷 커뮤니티에 퍼진 상태다. 트위터리안 ‘아흐메드 콰이더’는 엑시노스2200이 전작 대비 CPU는 5%, GPU는 17%, AI 처리를 맡은 NBU는 117% 성능이 향상됐다고 주장했다.삼성전자 측 공식 발표가 아닌 만큼 진위 여부는 알 수 없다. 다만 인터넷 커뮤니티 사용자들 사이에선 이 성능이 사실일 경우 전반적으로 기대에 미치지 못하는 것 아니냐는 반응이 주를 이루고 있다. 특히 낮은 CPU 성능 개선의 경우 전작에서 문제가 됐던 발열이나 삼성 파운드리 4나노의 수율 문제 등이 결부된 것일 수도 있다는 추정이 나오고 있다.