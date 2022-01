[블록먼데이]가상자산은 범죄에 취약하다? 통념 깨는 미국 국방정책

테크

전자음악에 쇠락한 록, IT로 부활하나…'스마트 기타'가 뜬다

21세기 들어 컴퓨터와 음악 소프트웨어(SW)의 비약적인 발전으로 20세기를 지배해왔던 록(Rock) 음악은 일렉트로니카와 힙합에 자리를 내주게 된다. 세계적인 전자기타의 명가인 깁슨(Gibson)도 지난 2018년 파산보호 신청을 했다. 음악계에 큰 영향을 줬던 IT(정보통신기술)가 이제는 '기타(Guitar)'에 도입되면서 록 음악을 부활시킬 촉매제로 기대를 모으고 있다.2일 업계에 따르면 빅테크(대형 정보기술기업)를 중심으로 기타에 IT를 접목하는 시도가 활발해지고 있다. 국내 대표 기술기업인 삼성전자는 세계 최대 첨단기술 박람회로 평가받는 'CES 2022'에 참여해 스마트 전자기타를 선보인다.삼성전자가 CES에서 선보이는 스마트 전자기타 조합인 '잼스타(ZamStar)'와 '잼스트링(ZamString)'은 임직원 대상 사내 프로그램인 ‘C랩 인사이드’에서 개발한 것이다. CES를 통해 글로벌 시장 반응과 사업성을 사전 점검한 후 시장에 선보인다. 일례로 토너 없이 메모를 출력해주는 스마트 프린터 '네모닉'도 C랩에서 탄생한 것이다.스마트 기타인 잼스트링은 지판(프렛보드)에 삽입된 LED(발광 다이오드)로 손가락 위치를 알려줘 손쉽게 기타를 익힐 수 있으며, 음악 장르에 맞춰 기타 사운드에 이펙터를 걸 수 있다. 잼스트링과 연동되는 잼스타 앱을 통해 전 세계 음악가들과 동기화하고 서로 음악을 공유할 수 있다. 삼성전자는 이에 대해 '통합된 스마트 기타 및 온라인 즉흥연주 플랫폼(Integrated smart guitar and online jamming platform)'이라 정의했다.실제로 잼스타 소개 영상을 보면 4분할 화면으로 음악가들과 온라인 연결돼 협연을 하고 음악을 공유하는 모습이 담겼다. 이는 아마추어 뮤지션들의 음악 플랫폼인 '사운드클라우드'와 동영상 기반 SNS 플랫폼 '틱톡', 그리고 스마트 기타를 결합한 듯한 개념이다.잼스타는 CES 2022의 스타트업 전시관인 '유레카 파크(Eureka Park)'에서 시연된다. CES는 가전제품을 넘어 스마트카, 이번엔 스마트 기타까지 아우르는 박람회가 됐다. 세계적인 악기·장비 박람회인 '남(NAMM, The National Association of Music Merchants)'에 속했던 기타가 IT 영역으로도 편입되는 것이다.구글은 최근 빌트인 기능으로 '구글 튜너(Google Tuner)'를 도입했다. 마이크 장치가 연결된 PC 또는 스마트폰만 있으면 간단하게 기타를 튜닝할 수 있다. 기타줄을 치면 구글이 음을 감지해 튠업, 튠다운하라고 안내한다. 별도 앱 설치 없이 구글 검색만으로 이용할 수 있다. 단 장치와 연결된 마이크 품질에 따라 튜닝 결과도 다를 수 있다. IT 전문매체 <더 버지(The Verge)>는 "구글의 기능이 코르그(Korg)나 보스(Boss) 같은 하드웨어 튜너 시장을 없애지는 못할 것"이라고 했다.스마트 기타에 힘을 쏟는 건 빅테크뿐 아니다. 해외 디자인 전문 웹진 <얀코 디자인(yanko design)>에 따르면 탄소섬유로 기타를 만드는 '라바뮤직(Lava Music)'은 라바미3(Lava me 3) 스마트 기타에 자체 OS인 힐라바(HILAVA)로 구동되는 터치스크린 인터페이스를 탑재했다. 이 터치스크린은 메트로놈 연주, 기타 튜닝과 같은 기본적인 작업부터 노트, 스케일, 아르페지오, 코드, 노래까지 학습할 수 있도록 해준다. 내장된 마이크를 통해 실시간으로 연주 진행 상황을 추적할 수 있으며, 실수를 했을 때 경고를 하고 모든 음을 제대로 칠 수 있도록 돕는다. 초보자의 경우에도 연습 앱을 통해 좋아하는 노래의 화음을 배울 수 있다.베테랑들은 터치스크린을 통해 이펙트, 루프, 멀티트랙을 실험할 수 있다. 디지털상에서 음악을 만들게 해주는 프로그램인 DAW(Digital Audio Workstation)를 내장한 셈이다. 이렇게 만든 음악을 신진 아티스트와 음악가들이 있는 라바(LAVA) 온라인 커뮤니티에 공유할 수도 있다. 라바미3 스마트 기타의 가격은 999달러(약 119만원)다.깁슨도 달라졌다. 미국의 전문 음악매체 <롤링스톤(RollingStone)>에 따르면 깁슨은 스웨덴의 음악 기술 회사인 준디오(Zoundio)와 함께 '오디오 증강현실(AR)'을 이용한 양방향 대화형 플랫폼인 깁슨 앱을 만들었다. 이를 통해 기타를 배우는 이들에게 첫 음표 연주부터 수천 곡의 파워 코드까지 총체적인 기타 지식을 전수한다.음을 연주하면 알맞은 때 알맞은 음을 냈는지를 즉시 알려준다. 가상 밴드가 백업 사운드를 채운 상태에서 코드와 스케일을 연습할 수 있다. 예컨대 픽시스의 'Where is My Mind'나 데이비드 보위의 'Heroes'를 불러와 내 기타 연주가 어울리는지를 알 수 있다는 뜻이다. 깁슨은 헤드폰 없이도 레슨과 음악 재생을 할 수 있는 '백킹 트랙 모드'도 앱에 도입했다.지난해 출시된 깁슨 앱은 높은 반응을 이끌고 있다. 세자르 구이키안(Cesar Gueikian) 깁슨 브랜드 사장은 <롤링스톤>에 "코로나19가 유행하는 동안 집에 있는 사람들이 기타를 배울 수 있도록 깁슨 앱을 개방했다"며 "우리는 수천 건의 다운로드가 있을 것이라고 생각했지만 며칠 만에 15만 건이 다운로드됐다"고 전했다.기타에 대한 관심이 폭증한 건 코로나19로 혼자만의 시간을 갖는 사람들이 많아지면서다. G마켓의 자료에 따르면 2020년 12월 25일부터 2021년 1월 24일까지 기타 판매량이 전년 동기 대비 44% 늘었다. 이 가운데 통기타(포크기타) 판매량은 2배 이상으로 증가했고, 전자기타는 176% 더 팔렸다. 클래식 곡을 연주할 때 쓰는 기타의 판매량은 82% 뛰었다. '싱어게인' 등 음악경연을 주제로 한 TV 예능프로그램의 인기도 한몫했다. 스마트 기타와 앱의 출시는 이 같은 경향을 발빠르게 반영한 음악산업의 변신이라고 할 수 있다. 제임스 JC 컬리 깁슨브랜드 회장은 <롤링스톤>에 "사람들은 그들의 손에 쥐어진 시간 동안 열정적인 무언가에 참여하고 싶어했고, 많은 사람들에게 그 열정은 음악이었기 때문에 사람들은 기타를 사고 배움에 전념하기 시작했다"며 "1년 전 코로나19 기간 동안 기타를 연주하지 않았던 사람들은 지금 기타리스트가 됐다"고 말했다.