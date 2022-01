IT업계 거센 여풍…SAP 코리아, '오라클 출신' 신은영 신임 대표 선임

테크

기술에 자신있는 코웨이…세계 최대 가전쇼 'CES' 6년째 개근

국내 1위 환경가전기업인 코웨이가 세계 최대 가전·정보기술전시회인 'CES(Consumer Electronics Show)'에 코로나19 이슈로 온라인 개최됐던 2021년을 제외하고 2016년부터 올해까지 6년 연속 참가하고 있다.올해 CES에는 스마트홈, 인공지능(AI), 우주기술, 모빌리티, 메타버스, NFT(Non-Fungible Token), 암호화폐, 푸드테크, 디지털 헬스 등 다양한 분야의 160개국 2200여개 기업들이 미래를 이끌 혁신 기술을 선보이고 있다. 코웨이의 CES 개근은 자사 기술력에 대한 자신감으로 해석된다.코웨이는 CES 2022에 'We innovate for your better life(당신의 더 나은 삶을 위해 우리는 혁신한다)'라는 전시 콘셉트로 고객의 삶의 가치를 향상시키고 차별화된 고객 경험을 제공하는 '스마트 라이프 솔루션'을 선보이며 전세계 참관객을 맞이했다.6일 코웨이에 따르면 가장 주목받은 제품은 올 1분기 국내 출시를 앞두고 있는 '스마트케어 에어매트리스'다. 최근 수면 시장이 급부상하면서 참관객들의 눈길을 끈 것으로 분석된다. 이번 전시에서 최초 공개한 이 제품은 편안한 수면 환경을 제공하기 위해 매트리스 안에 있는 코웨이만의 독자 특허 기술로 개발한 에어셀이 적용됐다. 사용자의 체형과 수면 자세 등에 따라 공기압의 변화를 감지해 본인에게 최적화된 경도를 자동으로 조절해준다. 에어셀은 내구성과 탄성이 뛰어나 오랫동안 새것처럼 사용할 수 있다. 나아가 매트리스 시장에 새로운 바람을 일으킬 것이라는 회사의 포부다. 코웨이는 이번 CES 2022에서 사용자 경험을 개선하는 새로운 디지털 혁신 기술도 선보였다. 'AR 카탈로그'는 AR(증강현실) 기술을 활용해 스마트폰 앱을 통해 소비자가 원하는 공간에 정수기, 공기청정기, 비데, 매트리스, 의류청정기 등을 미리 배치해 봄으로써 공간과 어울리는지 여부를 직관적으로 확인할 수 있고, 전시 현장에서 바로 체험이 가능해 좋은 반응을 얻었다.'스마트 필터 센싱'은 정수기 고객이 스스로 제품을 손쉽게 관리할 수 있도록 필터 교체 시기를 알려주고, 새 필터 사용시 자동으로 세척해 주며 필터 교체 후 교환 주기도 재설정 해주는 등 필터 교체에 대한 모든 것을 알아서 체크한다.프리미엄 디자인과 기술력으로 이미 국내 시장에서 인기를 얻고 있는 '노블 컬렉션'도 참관객들의 발걸음을 멈추게 했다. 특히 CES 코웨이 부스는 노블 컬렉션으로 더욱 세련되고 모던한 주방과 거실 공간을 연출해 참관객들이 부스에서 편하게 체험할 수 있는 분위기를 조성했다.또한 코웨이는 CES 2022 공식 오픈 전 진행된 펩콤(Pepcom)전시에서도 에어메가 아이콘 공기청정기, 스마트케어 에어매트리스 등을 선보이며 호응을 얻었다. 특히 아이콘 공기청정기는 본연의 강력한 공기청정 기능과 더불어 공간의 인테리어까지 고려한 전면 패브릭 디자인이 호평받았다. 펩콤 전시장 내 공기질 관리를 위해 에어메가 400 공기청정기를 10여대 가동하는 등 세심한 부분까지 고려했다.코웨이는 오프라인 참관객 이외에 최근 오미크론의 전세계 확산으로 CES 2022 현장을 직접 방문하지 못하는 온라인 참관객들을 위해 '코웨이 CES 2022 브랜드 사이트'에 부스 및 전시 제품 소개, 언베일 등 영상을 순차적으로 공개하고 있다. 현장 방문으로 느낄 수 있는 생생함을 영상에 담으려는 코웨이의 노력이다. 오는 8일에는 혁신 사물인터넷 기술로 스마트케어 에어매트리스와 에어케어 제품을 연동해 최적의 수면 환경을 제공하는 '스마트 슬립솔루션' 시연 영상을 추가적으로 공개할 예정이다.코웨이 관계자는 "세계 최대 혁신 경연장인 CES에서 대한민국을 대표해 6년 연속 혁신 제품과 스마트 라이프 솔루션을 선보이며 전세계 관람객과 바이어들에게 기술과 디자인 혁신성을 인정받고 있다"며 "CES를 계기로 국내를 넘어 글로벌 시장을 아우르는 라이프 솔루션 컴퍼니로 성장해 나가겠다"고 말했다.