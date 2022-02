KT스카이라이프, HCN 인수 효과 '톡톡'…지난해 4Q 가입자·영업익 '껑충'

테크

'디지털 전환' 외치는 대선 주자들…대기업제한 속 삼성SDS·LG CNS·SK㈜ C&C에 기회?

주요 대선 주자들이 국가적 '디지털 전환'을 적극 지원할 뜻을 나타낸 가운데 IT 서비스 기업들은 구체적인 예산 확보와 민간 투자 활성화 방안 마련이 시급한 과제로 꼽았다. 6일 업계에 따르면 한국IT서비스산업협회(이하 IT서비스협회)는 최근 더불어민주당과 국민의힘 대선 후보 캠프에 디지털 전환 활성화에 필요한 방안들을 전달하며 공약에 반영해줄 것을 각각 요청했다. IT서비스협회는 국내 주요 IT 서비스 기업들이 회원사로 있는 IT 서비스 대표 단체다. 박진국 아이티센 대표가 회장을 맡고 있으며 △황성우 삼성SDS 대표 △김영섭 LG CNS 대표 △박성하 SK㈜ C&C 대표 △권혁상 KCC 정보통신 대표 △이창열 메타넷디지털(구 메타넷대우정보) 대표 등이 부회장으로 있다.IT서비스협회가 양 당에 요구한 디지털 전환 관련 방안은 '국가 정보화 상시 예산을 전체 예산의 3% 이상 확보할 것'과 '공공 소프트웨어(SW) 사업에 민간 투자가 활성화될 수 있도록 규제를 완화할 것'이 핵심으로 꼽힌다. 더불어민주당 이재명 후보와 국민의힘 윤석열 후보는 디지털 경제 관련 공약을 발표하며 디지털 전환을 지원하거나 디지털 플랫폼 정부를 구축하겠다는 청사진을 각각 제시했다. IT서비스협회는 디지털 전환과 관련된 구체적인 예산 확보가 중요하다는 입장이다. 주요 선진국들은 국가 전체 예산의 약 3%를 정보화 관련 사업에 투입하고 있지만 한국은 턱없이 부족하다는 설명이다. 채효근 IT서비스협회 부회장은 "올해 국가 예산 604조원 중 정보화 관련 예산은 약 4조원으로 1%에도 미치지 못한다"며 "일회성이 아닌 상시로 집행될 수 있는 정보화 예산을 마련해야 디지털 전환이 실제로 작동할 수 있을 것"이라고 말했다.이 후보는 디지털 대전환 정책을 발표하며 예산안 마련도 약속했다. 그는 지난 1월 "코로나 펜데믹으로 비대면 사회가 디지털화의 가속도를 높이고 있다"며 "매년 예산의 3% 정도를 디지털 전환에 투자할 것"이라고 말했다. 윤 후보는 △디지털 플랫폼 정부 구축 △마이 AI 포털 △디지털 문제 해결 센터 설립 등의 정책을 발표했지만 아직 구체적인 정보화 예산 관련 방안은 내놓지 않은 상태다.공공 SW 사업에 민간의 자본이 흘러들어갈 수 있도록 해야한다는 지적도 나왔다. 현재 소프트웨어산업진흥법은 공공 SW 사업 참여제한을 받고 있는 대기업이라도 투자할 경우 공공 SW 사업에 참여할 수 있도록 규정하고 있다. 하지만 구체적인 시행규칙이 미비해 시장에서 제대로 작동하지 않고 있다는 지적이다. 하지만 주요 대선 후보가 이를 공약에 반영하고 당선됐을 경우 국정과제로 각 부처들이 이를 수행해야 할 의무가 생긴다. 채 부회장은 "현재 민간투자는 SOC 부분에만 적용돼 있는데 전 부분에 걸쳐 하기에 국가 예산은 부족해 민간과의 협력이 필수적"이라며 "기업이 공공성을 유지하며 비즈니스 모델(BM)을 만들 수 있도록 하고 정부는 감시 역할을 맡는다면 공공 SW 사업이 보다 활성화될 수 있을 것"이라고 말했다.기업이 공공 SW 사업에서 보다 효율적인 BM을 만들 수 있도록 정부가 지원해야 한다는 의견도 나왔다. IT 서비스 업계 관계자는 "도로를 깔거나 다리를 놓는 등의 국가 기반 시설 사업은 시민들에게 통행료를 받으며 기업들이 자금을 회수할 수 있지만 대국민 정보 서비스는 그런 경우가 없다"며 "기업이 국가 정보화에 투자한만큼 자금을 회수할 수 있는 길도 함께 마련해주면 투자하기 더 수월해질 것"이라고 말했다.