테크

‘메모리가 직접 프로세싱’...가시화하는 PIM 시장, SK하이닉스도 진입

메모리 반도체가 연산 기능을 수행하는 프로세싱 인 메모리‘(PIM·Processing In Memory) 시장이 확대 조짐을 보이고 있다. PIM은 정부의 ’AI반도체 선도국가 도약‘ 3대 과제 중 하나로, 인공지능 보편화와 빅데이터 처리 속도 향상에 기여할 기술로 평가받고 있다.SK하이닉스는 16일 PIM을 개발했다고 밝혔다. PIM의 첫 적용 제품인 ’GDDR-6 AiM’(Accelerator in Memory) D램 샘플도 함께 개발했으며 2월 말 미국 샌프란시스코 ’2022 ISSCC‘(국제고체회로학술회의)에 PIM 개발 성과를 공개할 예정이다. PIM은 직접 연산을 수행하는 메모리다. ’폰 노이만‘(Von Neumann) 아키텍쳐 기반에서 메모리는 저장을, 시스템반도체는 연산을 수행하는데 이 과정에서 처리할 데이터가 많아지면 메모리 대역폭 제한 때문에 작업 속도가 느려지는 현상이 발생한다.PIM은 연산 기능의 일부를 메모리에 탑재해 이런 한계를 뛰어넘는다. 칩 패키지 내부에 로직을 탑재(Processing Near Memory)하거나 메모리 셀 근처에 인공지능 로직을 탑재(Processing in Chip)하는 등의 방식으로, 이를 통해 일부 연산을 메모리에 맡겨 연산 속도를 끌어올림과 동시에 데이터 이동을 줄여 전력 소모를 낮추게 된다.SK하이닉스는 “일반 D램 대신 (GDDR6-AiM)을 CPU·GPU와 함께 탑재하면 특정 연산의 속도는 최대 16배까지 빨라진다”라며 “자체 연산을 하는 PIM이 CPU·GPU로의 데이터 이동을 줄여 CPU·GPU에서 소모되는 전력을 줄여준다. 그 결과 기존 제품 대비 에너지 소모는 80%가량 줄어든다”라고 설명했다. PIM에 대한 개념적 접근은 주로 글로벌 빅테크 기업들이 추진하고 있다. 구글은 2018년 논문을 통해 컨슈머 기기에 PIM을 도입하는 방식을 제안했다. CPU에 PIM을 적용해 프로세싱 속도를 늘리고 에너지 소모를 줄이는 방식이었다. 페이스북도 2018년 논문으로 D램에서 연산을 수행하는 형태의 딥러닝 알고리즘을 제안했었다.여기에 속도를 붙인 게 우리나라 메모리 반도체 제조사들이다. 삼성전자가 지난해 2월 초고대역폭(HBM) D램의 각 뱅크(Bank·주기억장치 구성 최소 논리적 단위)에 인공지능 엔진을 장착하는 방식의 PIM 개발에 성공했다고 밝혔고, SK하이닉스도 PIM 개발에 성공하는 등 차세대 시장에 속속 진입하고 있는 것이다.SK하이닉스는 “앞으로 GDDR6-AiM은 머신러닝, 고성능 컴퓨팅, 빅 데이터의 연산과 저장 등에 활용될 전망”이라며 “SK텔레콤에서 분사한 AI반도체 기업 사피온(SAPEON)과 협력해 GDDR-AiM과 AI 반도체를 결합한 기술도 선보일 계획”이라 밝혔다.