컬처

[엔씨, 변화를 말하다]①글로벌 노리는 TL, 예정대로 '쓰론 앤 리버티' 단다

·"Throne and Liberty 상표권과 관련해 현재 개발 중인 미공개 프로젝트의 세부 정보에 대해서는 확인해줄 수 없다"(2021.10.20)·"외부에서는 TL이라 '더 리니지'(The Lineage) 아니냐고 하는데, '쓰론 앤 리버티'(Throne and Liberty)로 타이틀을 정했다"(2022.02.15)최근 엔씨소프트는 '프로젝트 TL'의 타이틀을 '쓰론 앤 리버티'(Throne and Liberty)로 확정했다. 이는 앞서 <블로터>가 보도한 '프로젝트 TL'의 예상 타이틀과 동일하다. 지난해 10월 <블로터>는 지난해 10월 엔씨소프트가 'TL: Throne and Liberty' 상표권을 출원한 것을 확인하고, 직접 엔씨소프트에 확인 절차를 거쳤다. 기존 부제였던 '더 리니지'가 '쓰론 앤 리버티'로 변화하는 것이라면, '리니지' 정체성을 탈피하는 것으로 유추할 수 있다는 판단에서다. '더 리니지'에서 '쓰론 앤 리버티' 되기까지 당시 엔씨소프트 측은 "미공개 프로젝트인 만큼 관련 정보를 공개할 수 없다"는 입장을 들었지만 약 4개월 만인 지난 15일 관련 상표권명과 동일한 '쓰론 앤 리버티'를 타이틀명으로 소개했다. 베일에 싸여 있던 '프로젝트 TL'이 '쓰론 앤 리버티'라는 타이틀명을 갖기까지는 수 년의 시간이 흘렀다. 2011년 공개 이후 약 5년간의 개발 기간을 거쳐 비공개 테스트(CBT)까지 진행한 '리니지 이터널'이 2017년 프로젝트 종료를 알렸고, 같은 해 엔씨소프트는 '프로젝트 TL'을 공개하기에 이른다. 당시 엔씨소프트 측은 "프로젝트TL은 리니지 시리즈의 정통 차기작으로 아덴에서의 성장 과정 및 경험 등이 최대한 존중받는 리니지 본연의 모습을 강조할 계획"이라며 "(프로젝트TL은 리니지 이터널을) 계승한 게임이 아닌 완전히 새로운 게임"이라고 강조했다. 프로젝트 TL은 공개 당시 '더 리니지'(The Lineage)라는 부제를 붙였는데, 이는 리니지 IP를 계승하면서도 기존에 개발했던 리니지 이터널의 방향성과 다른 형태가 될 것임을 암시하는 의미로 통용됐다. 2018년 CBT를 통해 모습을 공개할 것으로 보였던 프로젝트TL은 지난해 상반기까지 이렇다할 움직임을 보이지 않았다. 엔씨소프트는 지난해 6월 미국 특허청(USPTO)에 'TL' 상표권을 출원한 이후 같은 해 10월 '쓰론 앤 리버티'라는 상표권으로 시동을 걸었다. 지난 14일 엔씨소프트는 신작 티징 영상을 통해 TL 일부를 공개하며 "신규 IP 중에서는 콘솔·PC 타이틀인 TL이 가장 먼저 출시되며 올해 하반기 글로벌 론칭을 목표로 하고 있다"고 밝혔다. '리니지 이터널' 개발부터 '프로젝트 TL'로 시작해 리니지 정체성을 탈피하기까지 약 10년이 넘는 기간이 소요된 셈이다. 글로벌로 가는 TL, '스팀' 입점하나 매년 엔씨소프트의 차기작으로 거론됐지만, 끝내 출시되지 않았던 TL은 지난 15일 실적발표 컨퍼런스콜을 통해 기존에 알려지지 않았던 서비스 계획을 공개했다. 엔씨소프트는 TL의 타이틀명 '쓰론 앤 리버티'를 공개함과 동시에 연내 출시한다는 계획을 전했다. 홍원준 CFO는 "출시 시기로 보면 TL의 경우는 올 4분기 정도"라며 "보수적으로 말씀드리자면 4분기 중반에서 후반은 돼야할 것으로 본다"고 말했다. 앞서 TL의 경우 2018년 CBT를 공개한다는 소식이 들려온 이후 매년 이듬해 출시가 거론됐지만, 구체적인 정보가 공개되지 않아 궁금증을 증폭시켰다. 지난해에도 "내년 출시가 예상된다"는 소식이 알려졌지만, 업계에서는 그마저도 연기될 가능성에 초점을 맞췄다. 다만 엔씨소프트는 타이틀 공개 직전 공개했던 기존의 관습에서 벗어나 개발 과정을 공유하고 유저들의 피드백을 받아 서비스하는 방향을 진행할 것이라고 강조했다. 홍원준 CFO는 "기존에는 신작에 대해 공개하지 않다가 론칭 직전에 원웨이로 홍보하는 방식을 따랐다"며 "이제부터는 저희가 개발과정에서 고객 피드백을 적극 수용하려고 한다. 유저의 요구나 비판을 연구·개발(R&D)과 게임 완성 과정에 반영할 계획"이라고 설명했다. TL의 글로벌 공략 계획도 구체적으로 소개됐다. 엔씨소프트는 서구권 공략을 위해 기존 MMORPG와 차별화된 콘텐츠·비즈니스 모델·플랫폼을 제시했는데, 관련 요소를 TL에 반영한다는 계획이다. 콘텐츠 측면에서는 서구권 유저들이 좋아하는 PvE 콘텐츠 비중을 높이고 인물간 개연성 높은 스토리를 가미한 내러티브 콘텐츠를 준비하고 있다. 기존에 알려졌던 '오픈월드' 형태의 게임성은 최근 트렌드와 게임 속 환경 변화의 선호도가 높은 서구권 유저들의 성향을 반영해 '심리스(맵의 경계가 없는 방식) 오픈월드'로 확대할 예정이다. TL이 서비스될 플랫폼은 '스팀'이 유력하다. 홍원준 CFO는 "플랫폼 측면에서 저희는 스팀의 영향력을 인정하고 있다"며 "서구권 진출시 스팀 플랫폼을 통한 진출을 적극 검토할 예정"이라고 밝혔다. 북미·유럽 점유율 확대, TL이 필요한 이유 엔씨소프트가 TL을 통해 글로벌 시장을 공략하는 이유는 무엇일까.업계에서는 엔씨소프트가 TL을 통해 북미·유럽시장 점유율 확대에 주력할 것이라고 분석했다. 실제로 지난해 4분기 엔씨소프트의 지역별 매출 구성을 보면 한국이 4654억으로 가장 많았고 일본과 대만 등이 속한 아시아의 경우 2102억원으로 집계됐다. 같은 기간 북미·유럽 지역 매출은 383억원에 그치며 가장 낮은 점유율을 기록했다. 북미·유럽 지역은 '길드워2' 확장팩에 대한 기대감이 반영돼 전분기 대비 39% 증가한 매출 성장폭을 보였지만 상대적으로 낮은 비중을 차지하고 있다. 엔씨소프트는 '길드워2'를 중심으로 성장중인 북미·유럽시장에 대한 돌파구로 TL을 점찍었다. 서구권에 익숙하지 않은 리니지 IP의 정체성을 삭제하는 한편 서사를 확대한 내러티브를 더하고 풀 3D 그래픽을 차용하는 등 현지 유저에 최적화된 환경을 채택한다는 계획이다. 글로벌 플랫폼 '스팀'을 활용해 접근성을 높이는 것도 이런 이유에서다. 홍원준 CFO는 "한국과 아시아시장에서 성공적으로 MMORPG를 출시했지만 서구권의 언론이나 유저에게 큐레이션되는 면은 부족했다"며 "여기에 접근하기 위해 서구권 공략을 위한 차별성을 확보하는 한편 탐험 및 발견을 통해 재미의 개념이 극대화 되도록 하는 것이 기존 MMORPG와 차이"라고 강조했다.