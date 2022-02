양향자 의원 “러시아 우크라 침공 규탄…반도체 수출 제재 동참해야”

테크

엔데믹 전환 변수 ‘코로나19 새 변이’, 국산 기술로 빠르게 검출

코로나19 새 변이 바이러스가 등장했을 때 이를 빠르게 검출해 낼 수 있는 국산 기술이 개발됐다. 코로나19 엔데믹(풍토병·Endemic) 전환의 변수로 꼽히는 ‘신규 바이러스 등장’을 조기에 파악할 수 있는 기술이라 향후 다양한 분야에 적용이 가능하리란 기대가 나온다.22일 한국과학기술연구원(KIST)에 따르면 서민아·송현석 KIST 센서시스템연구센터 박사팀은 고감도 비표지식(Label-free) 테라헤르츠(THz) 메타물질 센서를 이용해 새로운 방식의 진단 마커 검출 기술을 개발했다. 비표지식은 지표식(Labeling)과 달리 바이러스에 ‘이름표’를 붙이는 과정 없이 비접촉·비파괴 방식으로 진행해 성질 변화 없이 검출이 이뤄질 수 있다는 장점이 있다.테라헤르츠 진단 마커 검출 기술은 코로나19 바이러스를 구별하기 위해 고안됐다. 바이러스가 인체에 침투할 때 감염에 핵심적인 역할을 수행하는 단백질 단위체를 판별할 수 있어 새 변이종 검출에도 활용이 가능하다는 게 연구진의 설명이다.서 박사는 기자와의 통화에서 “방역 현장에서 사람의 바이러스 감염 여부를 판단하는 유전자증폭(PCR)·신속항원 검사 등을 대체하는 기술은 아니다”라면서도 “미지(Unknown)의 바이러스를 판별하는 1차 스크리닝 용도로 개발이 진행됐고, 새로운 코로나19 바이러스에 선제적으로 대응하기 위한 기술로 기대하고 있다”고 설명했다.코로나19 변이 바이러스는 그간 알파·베타·감마·델타·오미크론 등 여러 차례 발생했다. 새로운 변이가 나타날 때마다 기존 코로나19 백신의 예방 효과가 무력화되며 방역에 차질이 생기기도 했다. 이 때문에 초기 방역이 무엇보다 중요한 요소로 꼽힌다. 해당 기술을 활용하면 코로나19 새 변이 바이러스가 등장하더라도 수 분 만에 파악이 가능해 초기 감염 확산 방지에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.무엇보다 해당 기술이 엔데믹 전환에 걸림돌로 꼽히는 코로나19 신규 변이 바이러스의 등장을 신속하게 파악할 수 있다는 점에서 상용화 가치가 높은 것으로 평가된다. 현재 감염력은 높지만 중증 위험은 비교적 낮은 오미크론이 코로나19 우세종으로 자리 잡았다. 이에 따라 코로나19 팬데믹(Pandemic·세계적인 감염병 대유행)이 끝나고 주기적으로 발생하거나 풍토병으로 굳어진 감염병(엔데믹)으로 전환될 수 있다는 전망도 나온다. 오미크론 감염자가 많아질수록 자연면역을 획득한 이가 증가, 자연스럽게 팬데믹이 종식되고 방역 부담도 완화될 것이란 분석이다.다만 엔데믹 전환이 오미크론 특성에 기반하는 만큼 새로운 변이 바이러스의 출연이 없어야 한다는 점이 최대 변수로 꼽힌다. 엔데믹 전환에 성공한 후라도 새로운 변이 바이러스가 등장한다면 다시 방역이 강화될 가능성도 충분한 셈이다. KIST 연구진이 개발한 기술은 새로운 코로나19 변이 바이러스가 등장하더라도 초기 대응이 가능하도록 돕는 검출 시스템이라 그 가치가 높다.서 박사는 “연구에서 개발된 투과형 테라헤르츠 시스템의 소형화로 이동식·현장 현시 검사가 이뤄진다면 특정 질병에 대한 즉각적인 대처가 가능할 것으로 기대된다”며 “다중 공진주파수 특성을 갖는 새로운 메타물질의 개발 및 테라헤르츠 분자지문 라이브러리 구축은 기존 바이오 진단의 패러다임에 새로운 비전을 제시할 수 있다”고 강조했다.연구진이 개발한 생체 분자 진단 플랫폼은 주파수 대역이 매우 넓은 테라헤르츠 전자기파를 통해 생체시료의 미세한 고유 정보·차이점 등을 알 수 있다. 생체분자의 고유 진동에 민감한 분광법으로 DNA·아미노산·단위체와 같은 시료를 해석하는 방식이다.다만 테라헤르츠파는 △극미량 존재하는 바이오 시료와의 낮은 상호작용 확률 △신호 증폭 기술의 부재 등으로 인해 미량의 생체 내 시료를 직접 검출하기까진 다양한 기술적 난관이 존재했다. 연구진은 이 문제를 테라헤르츠 메타물질 센서를 통해 해결했다. 전자기파의 특정 대역 신호를 증폭시키는 물질을 이용, 시료의 고유 정보의 확보가 가능했다. 시료의 고유 정보가 반영된 테라헤르츠 광신호를 미량에서도 민감하게 측정할 수 있다.연구진은 또 테라헤르츠 신호 변화를 면밀하게 관찰하기 위해 메타물질 표면에 시료를 균일하게 분산시켰다. 이를 통해 시료의 광학 상숫값을 분석하고, 수 분 이내로 △단위체의 검출 △전하량 △극성 △소수성 등의 지표를 추론하는 기술을 개발했다.연구진은 “아미노산 단위의 변화를 감지해 유사한 구조를 갖는 변이 바이러스들을 특정할 수 있는 방식으로도 활용이 가능하다”며 “향후 발생할 전염병과 그 변이들을 추적하는 진단 기술 개발에 테라헤르츠 분석법이 적용 가능할 것으로 전망한다”고 설명했다. 코로나19 바이러스인 ‘SARS-CoV-2’가 포함된 베타코로나바이러스 속(genus·바이러스 분류 단계)의 바이러스들은 82% 이상의 유사한 아미노산 배열을 보유하고 있다.KIST 박사팀의 이번 연구 결과는 분석화학 분야 상위 국제 학술지 ‘바이오센서스 앤 바이오일렉트로닉스(Biosensors and Bioelectronics·IF 10.618·JCR 분야 상위 2.87%)’의 최신호에 게재됐다. 논문명은 ‘Detection and discrimination of SARS-CoV-2 spike protein-derived peptides using THz metamaterials’다. 이수현 KIST 박사와 이연경 KIST 박사과정 학생이 공동 제1저자로 이름을 올렸다. 해당 연구는 KIST 주요 사업으로 선정, 과학기술정보통신부 △중견연구자지원사업 △글로벌프론티어사업 등의 지원을 받아 수행됐다.