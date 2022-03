비즈니스

[ESG 해부]'SDG' 강조한 삼성전자, ISS 평가에선 마이너스 받았다

기업에게 2050년 탄소중립 목표는 단순한 환경보호운동이 아니다. 21세기 기업의 존폐를 가를 새로운 생존게임이 시작됨을 의미한다. 이미 글로벌 기업들은 탄소 감축 주도권을 쥐기 위해 치열한 경쟁을 펼치고 있다. 애플, 구글, 마이크로소프트처럼 선제적으로 나서는 기업들도 있는 반면, 새로운 질서에 허덕이며 도태될 기미를 보이는 기업도 있다. 국내 기업들의 ESG 현재를 해부한다. “We are following the roadmap to the 17 UN SDG, the Global Goals. These are not just the UN's goals”“UN이 제시한 17가지 지속가능발전목표(SDG)를 따르고 있다. UN만의 목표가 아닌 여러분의 목표이며 우리와 전세계의 목표다”노태문 삼성전자 모바일 익스피리언스(MX·Mobile Experience) 사업부장 사장이 지난달 10일 ‘삼성 갤럭시 언팩 2022’ 기조연설에서 발표한 내용 중 일부다. 노태문 사장은 플라스틱 재활용 사례 등을 소개하며 SDG의 중요성을 강조했다. 다만 시장에서 평가하는 삼성전자 SDG 기여도는 경쟁사보다 저조한 수준인 것으로 나타났다. SDG(Sustainable Development Goals)는 2015년 9월 UN 참여국이 만장일치로 합의한 의제다. 빈곤 퇴치, 불평등 해소, 기후변화 문제 해결, 해양 자원 보존 등 17개 요소를 2030년까지 달성하겠다는 내용이다. ESG(환경·사회·지배구조)와 유사한 개념이지만, 이전까지는 별도 평가 점수 확인이 어려웠다. 그러나 지난 3일 세계 최대 의결권 자문사 ISS(Institutional Shareholder Services)가 지난 3일(현지시간) ESG(환경·사회·지배구조) 평가 사이트 ‘ISS ESG 게이트웨이’를 만들면서 누구나 점수를 확인할 수 있게 됐다.삼성전자는 ‘SDG’ 부문에서 경쟁사보다 박한 점수를 받았다. ISS는 삼성전자 SDG 점수는 마이너스(-) 1.4로 일부 부정적 영향(Limited Negative Impact)이 있다고 평가했다. SDG 점수는 마이너스(-) 10부터 플러스(+) 10 사이에서 책정된다. 마이너스 10에 가까울수록 SDG 의제에 방해되는 활동을 펼친다는 의미다. 반대로 플러스 10에 가까울수록 SDG 의제에 기여한다는 뜻이다.경쟁사들은 SDG 부문에서 상대적으로 높은 점수를 받았다. 글로벌 경쟁사로 꼽히는 애플과 인텔은 각각 3.5, 3.7로 나타났다. 국내 기업 중에도 LG전자, SK하이닉스 등은 3.5를 받으며 삼성전자를 앞섰다.ISS는 3가지(제품, 운영 방향, 관련 이슈에 대한 참여)를 기준으로 기업이 SDG에 기여하는지 평가한 뒤 점수를 부여한다고 설명했다. 다만 삼성전자에 마이너스 점수를 부여한 구체적 이유는 밝히지 않았다. ISS ESG 게이트웨이에선 SDG 점수와 함께 ESG 등급, 경쟁사 비교, 지배구조 상태 등 다양한 데이터를 공개하고 있다. ESG 등급은 A+부터 D-까지 12단계로 구분되는데, 삼성전자는 C+를 받았다. 크리스티나 루터(Kristina Ruter) ISS ESG 글로벌 전략 책임자는 “관련 정보를 공개적으로 밝힘으로써 투명성을 한 단계 끌어 올리겠다”고 말했다.