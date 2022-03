'구글갑질방지법' 금지행위 유형 확대…15일부터 본격 시행

테크

[스타트업 돋보기]'카비'는 AI 기술로 어떻게 자동차 보험료를 줄여줄까

요즘 스타트업의 ‘비즈니스 모델’을 살펴봅니다. ‘카비(CARVI)’는 2010년 설립된 디지털 인슈어테크(Insurtech) 솔루션 스타트업입니다. 현재까지 누적 투자유치금액은 202억원인데요. KT·포스코기술투자·삼성벤처투자·IMM인베스트먼트·SBI인베스트먼트 등으로부터 투자를 유치한 바 있고요. CTR(센트랄)·삼기오토모티브 등 완성차 1차 벤더들로부터 투자를 유치했습니다. 올 2분기 중엔 시리즈B+ 투자를 유치할 계획입니다. 2023년 초엔 기업공개(IPO)를 목표로 하고 있습니다. 지난 1월엔 대한무역투자진흥공사(코트라)가 주관하는 ‘글로벌점프300’ 4기에 선정된 바 있는데요. 글로벌점프300은 해외시장에서 확산성이 있는 혁신적 기술과 사업모델을 갖춘 국내 스타트업의 해외 진출을 돕는 사업입니다. 올해 중순 이후 카비는 유럽 시장의 문을 두드릴 계획입니다. 카비가 본 문제점과 해결책 카비는 AI(인공지능) 기술로 자동차보험 생태계를 혁신하려고 하는데요. 일단 관련 생태계의 문제를 보려면 자동차보험을 세대별로 살펴봐야 합니다. 1세대 자동차보험은 ‘운전자 신상정보’를 기반으로 보험료가 책정됩니다. 예컨대 나이, 성별, 사고여부 등을 보는 건데요. 즉 실제 운전자의 안전운전 여부와 크게 상관없는 1차원적 정보입니다. 그러다보니 생긴 문제가 불합리한 보험료 산정입니다.이를 보완하기 위해 나타난 것이 2세대 자동차보험인 ‘UBI(Usage-Based Insurance)’인데요. 주행한 거리와 시간만큼 보험료를 내는 겁니다. ‘주행정보’를 기준으로 보험료를 산정하죠. 주행시간이 적으면 사고 날 확률이 적다는 개념에서 나온 겁니다. 하지만 또 한계가 지적됐습니다. 실제 운전자가 하는 일이 아니라 차량이 하는 일만을 추적해 완벽하게 위험을 반영하기 어렵고, 운전자의 운전 중 식사·음주·휴대전화 사용 등 운전 부주의도 감지하지 못한다는 겁니다. 그래서 대안으로 나온 것이 오로지 운전자의 ‘운전습관’을 기준으로 보험료를 산정하는 3세대 자동차보험 ‘BBI(Behavior-Based Insurance)’입니다. 하지만 국내선 2세대인 UBI를 운전습관연계보험이라고 설명하는 경우도 많습니다. 내비게이션이나 커넥티드카의 안전점수를 통한 보험료 할인 특약 서비스 등을 제공하면서요. 그리고 이러한 것들 것 위성항법장치(GPS) 등을 통해 차량 주행 정보를 수집해 안전운전 점수에 반영하는데요. 이 때문에 어떤 상황에서 그러한 주행이 일어났는지는 맥락 파악이 불가능합니다. 진정한 운전습관 연계 보험이라고는 볼 수 없는 거죠.이에 카비는 진짜 3세대 자동차보험 BBI에 최적화한 솔루션을 개발했습니다. 축적된 AI 기반 영상인식 기술과 맥락 해석형 데이터(Contextual Data) 수집 및 분석 기술을 바탕으로 진짜 운전습관을 평가합니다. 카비의 주요 제품 및 서비스 카비의 솔루션은 자체 영상인식 기술(기기)과 분석 기술인 ‘와우 알고리즘’으로 나눠 볼 수 있는데요. 먼저 대표적인 영상인식 기기가 ‘카비T(텔레매틱스 장비)’입니다. 차량 블랙박스가 있는 자리에 부착하면 됩니다. 자체 개발 AI 기반 영상인식 엔진을 통해 운전자 데이터를 수집하는데요. AI는 카메라에 비춰지는 주변 차량과 지형지물 등의 정보를 실시간으로 인식하고 해석합니다. 운전자 운전습관과 주변 도로 상황 등 맥락이 반영된 종합 데이터인 만큼 과속이나 급정거 같은 행동이 방어운전을 위한 불가피한 선택이었는지 또는 단순한 습관이었는지 구별할 수 있습니다.카비T로 수집된 데이터는 자체 개발한 딥러닝 기반 딥데이터 분석 시스템인 와우 알고리즘에 투입돼 즉각 분석되는데요. 분석된 데이터는 관리자 관제시스템 대시보드 화면에서 확인 가능합니다. 현재 B2B(기업간 거래)로만 제공되고 있습니다. 화면에선 △차선이탈 △전방충돌 △급가속 △급감속 △급정거 △충격발생 등의 위험요소뿐 아니라 △흡연감지 △사고발생 △음주운행 등을 모두 알 수 있죠. 이 외 △카비M(스마트폰 앱) △카비M-와이파이(와이파이 카메라로 앱 연동 가능) 등이 있는데요. 이는 보험에 가입하는 개인 고객을 대상으로 한 B2C(기업과 개인 간 거래)를 염두에 두고 만든 것입니다. 사실 여기엔 숨겨진 이야기가 있는데요. 카비T 가격이 3만원을 넘는다는 이유로 보험업법 98조에 따라 불공정한 사은품으로 해석돼 관련 기술이 시장에 나오는 데 오랜 시간이 걸렸습니다. 그래서 별도 장치 없이 스마트폰 카메라 기능으로 가능할 수 있게 카비M을 개발했고, 스마트폰 거치 조차 번거로운 이들을 위해 카비M-와이파이를 개발한 거죠. 다만 카비T로 촬영하는 것이 더 나을 수밖에 없습니다. 흡연이나 음주 등도 감지하는 각종 센서가 들어있기 때문이죠. 물론 현재는 3만원 규정에 걸리지 않고 카비T를 이용할 수 있는 다양한 방안을 보험사와 협의 중입니다. 카비의 경쟁력 등록된 관련 특허는 5개입니다. △영상을 이용한 전방 차량 인식 및 추적 시스템, 이를 이용한 차량 인식 및 추적방법 △영상을 이용한 차선인식 및 추적시스템, 이를 이용한 차선인식 및 추적방법 △차량용 영상처리 시스템 및 이를 이용한 영상처리방법 △단안 카메라를 이용한 경로추정에 의한 곡선차선 검출 방법 △영상 분석을 통한 분리대 인식 및 추돌위험 예측방법 등입니다.정확한 분석을 위해 그간 주행 데이터도 많이 쌓았는데요. △총 주행 거리 463만4720km(지구 115바퀴) △총 주행 시간 30만 7713시간(1만2281일, 약 35.1년) △감지한 위험 요소(안전거리 미유지·무단 차선이탈·충격발생·급가속 및 감속 등) 208만5562회 등입니다. 특히 카비 솔루션 적용을 통해 주행 중 위험요소(갈치기 주행·차선 급변경 등), 차선이탈 빈도, 급가속·급제동 빈도 등이 각각 43.9%, 20.3%, 42.1% 감소했다고 합니다.이러한 경쟁력은 카비의 뿌리가 ADAS(첨단운전자보조시스템) 기술 회사인 데서 비롯합니다. 이은수 대표는 2000년대 초부터 지속적으로 ADAS 영상인식 관련 기술을 개발해 온 자동차 엔지니어 출신입니다. OEM(주문자 상표 부착 생산) 기업에서 차선이탈경보시스템(LDWS)을 상용화해 쌍용자동차 등에 공급한 이력이 있습니다. 그래서 카비 솔루션에 ADAS 기능을 탑재해 자동차보험 생태계를 혁신하려 한 거죠.이를 통해 정교하고 합리적인 보험료 산출이 가능한데요. 운전자 운전습관을 앞 차와의 안전거리 준수 여부·차선이탈이나 신호위반 빈도 등을 포함해 38가지 항목(미가공 데이터)으로 분류해 평가하고 ‘SKOR(Skill on the road) 종합 점수’를 제공하기 때문이죠. 또 교통사고 발생시 ‘FNOL(First Notice Of Loss) 시스템’을 통해 운전자나 목격자의 신고 없이도 고객 정보와 사고 발생 위치, 사고 영상 등을 담은 데이터가 보험 사고처리 담당자에게 자동 전송되는데요. 사후 블랙박스를 수거해 분석하는 등의 수고 없이 사고 현장에 즉각 출동해 각종 분쟁의 소지를 줄일 수 있습니다. 특히 사고분석은 교통사고 전후 데이터를 기반으로 사고 상황을 재구성하는 ‘AR(Accident Reconstruction) 시스템’ 활용하는데요. AI 엔진을 통해 사고 차량 간 이동 경로 및 속력, 주변 도로 환경을 2D(2차원)나 3D(3차원)로 재구성해 보다 정확한 사고 정황 및 원인 분석이 가능한 디지털화된 리포트로 제공됩니다. 카비의 타깃고객와 시장전망 B2B 타깃으로 현재까지 솔루션이 공급된 곳은 △영국 인슈어테크 솔루션 회사 띵코(Thingco) △KST모빌리티의 마카롱택시(수도권 지역) △일부 지자체 소속 교통약자이동지원차량(장애인콜택시) 등입니다. 띵코는 영국 리서치기업 ‘핀테크글로벌’이 선정하는 ‘세계 100대 인슈어테크 기업’에 2020년·2021년 연속 선정돼 왔는데요. 띵코는 카비 솔루션을 소비자에게 직접 판매해 소비자가 데이터를 가지고 원하는 보험사에 가 보험료 할인을 받을 수 있게 하고 있습니다. 이를 위해선 국내서도 보험사와 제휴를 맺고 있어야 하는데요. 카비는 현재 국내 대형 손해보험사와 6개월 간의 기술 검증을 마치고 상품 협력 논의를 진행 중입니다. 앞서 말한 보험업법 조항 때문에 시장에 관련 보험 상품을 선보이는 데 시간이 조금 걸렸습니다. 하지만 이 외 B2B로 대형 렌터카 업체, 배달대행 업체들과도 기술검증을 진행하고 있고요. 또 도로교통공단 안전운전인증제도에 카비 솔루션을 제공하고 있는데요. 안전운전인증제도는 기업·기관 등을 대상으로 보험료 부담 등을 줄여주기 위해 도입한 프로그램입니다. 이에 운전자 관리 솔루션을 필요로 하고 교통사고와 보험료 부담 등을 줄여야 하는 단체 등에 도움이 될 것으로 기대되고 있습니다. 이와 함께 물류 이동이 활발해지고 수단이 다양해지면서, 관련 노동자들도 증가하고 있는데요. 이에 모빌리티 플랫폼들과의 협의도 진행 중입니다. 시장 전망과 관련해 BBI 보험이 주목받고 있는 이유를 꼽아보면 △운전 중 휴대전화 사용·내비게이션 조작 등의 부주의에 따른 사고가 증가함으로써 이를 보험료 산정 시 반영해야 할 필요성 △교통사고 가능성을 줄이고 운전자 운전 행태 자체를 개선해야 할 필요성 등인데요. 보험사 입장에서 사고 위험이 낮은 우량 고객을 유치해 손해율을 낮출 수 있고, 운전자 입장에서 안전운전 정도에 따라 높은 수준의 보험료 할인 혜택을 받아볼 수 있는 장점이 있는 겁니다.테슬라도 자사 고객들에게 BBI 보험 혜택을 주고 있는데요. 지난해 10월 미국 텍사스주에서 관련 상품을 출시했습니다. 현재 오하이오·애리조나·일리노이 등을 포함해 4개 주에 판매 중인데요. 테슬라는 차량 자체에 영상 인식 장비나 센서 등이 다 달려있다보니 가능한 겁니다. 보험료 산정 기준을 ‘실시간 운전 행태(real-time driving behavior)’로 해서 안전점수가 가장 높은 운전자의 경우 최대 60%까지 보험료를 절약할 수 있다고 강조합니다. 급브레이크, 공격적인 방향전환, 안전거리 미확보, 오토파일럿(테슬라 ADAS 시스템) 강제이탈 등이 채점기준이라고 하네요.그렇다면 테슬라처럼 자체 차량을 통해 데이터를 쌓을 수 있는 국내 완성차 회사들도 이 시장에 뛰어들 수 있지 않을까 하는 생각이 드는데요. 일단 국내 보험업 감독규정 상 자동차 제조사와 판매사의 자동차보험 등 손해보험 판매 대리점 등록은 금지돼 있고요. 만약 보험업을 하게 된다고 해도 국내는 해외에 비해 보험료가 저렴한데다, 자동차 보험 자체가 적자 사업이라 뛰어들 유인은 크지 않다는 분석이 나옵니다.다만 일각에선 자율주행 쪽으로 갈수록 운전자의 운전습관이 사고에 미칠 영향이 줄고, 그로 인해 BBI 자동차보험에 대한 중요성이 줄어들 수 있단 의견도 나오는데요. 카비의 경우 완전자율주행 기술이 가까운 미래에 상용화하는 것이 쉽지 않다고 보고, 보험산업에 관련 기술을 접목해보고자 한 겁니다. 카비의 수익모델과 비즈니스 확장 아직 관련 시장 자체가 초기 단계인만큼 유의미한 매출은 없습니다. 올해 계약이 연달아 체결되면 본격적으로 발생할 것으로 기대하고 있습니다.수익모델은 영상인식 기기 판매와 서비스 이용료, 그리고 통신료 등입니다. 기기를 통해 데이터를 수집해 클라우드로 전송하고, 수집된 데이터를 분석해 대시보드 등으로 솔루션을 제시해주니까요. 이러한 비용은 매달 발생하고, 현재 보통 연간으로 계약을 맺고 있습니다. 더불어 카비 솔루션은 자율주행용 HD맵(고정밀지도) 제작을 위한 자원으로의 사용도 기대할 수 있습니다. 도로 기울기와 곡률·경사·고도 등 3D 도로 정보를 수집하고 있기 때문이죠. MMS(Mobile Mapping System) 등 별도 고가장비 없이 일반 차량에 장착된 카비 디바이스를 활용해 저렴한 비용으로 3D 도로 데이터를 수집하고, 변화된 도로 정보를 빠르게 파악해 지속적인 데이터 업데이트가 가능한 것이 장점입니다. 카비 팀의 미션 카비는 데이터 수집과 분석을 통해 안전한 도로를 만든다는 목표를 가지고 있습니다. 궁극적으로 안전운전을 유도해 사고 발생을 줄이고 운전자 보험료를 낮추고요. 미래 사고 가능성을 예측해 보험사 손해율을 감소시켜 이익을 극대화하는 디지털 인슈어테크 생태계를 만들려고 합니다. 특히 기존에 인슈어테크라고 불리는 플랫폼들은 보험 추천 및 비교 서비스에 국한돼 있는데요. 카비는 진짜 보험에 IT기술을 접목한 인슈어테크 스타트업으로 차별화하려고 합니다.