[오~컬쳐]"100만 구독자 눈 앞"…음원큐레이팅 채널 에센셜, '벅스'가 키웠다

테크

BTS 서울 콘서트, 관람 전 알아두면 쓸모있는 'ICT' 이야기

방탄소년단의 서울 콘서트 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL'이 하루 앞으로 다가왔다. 공연을 기획·진행한 하이브는 이번 서울 대면 콘서트에서 사용될 모든 온·오프라인에 기술을 방탄소년단 7명의 멤버를 돋보이게 하는 데 총력을 기울이겠다는 목표다. 2년 반만의 대면 콘서트, BTS만 집중할 수 있도록 공연에서 아티스트가 돋보이는 건 어찌보면 당연한 일이다. 하지만 코로나19 팬데믹 이후 2년 반동안 국내 팬들이 방탄소년단 멤버들을 '직접' 만날 수 있는 자리인 만큼 하이브의 공연 ICT 기술을 아티스트를 조명하는 데 집중했다. BTS 콘서트를 즐기는 '아미'라면 한 번쯤 느꼈을 법한, 아티스트와 팬이 직접 만나지 못하는 온라인 콘서트의 허전함을 느낄 새도 없이 방탄소년단에만 '올인'해도 좋다는 포부다. 하이브는 지난 온라인 공연 기획 경험을 통해 발전시켜온 ICT 기술을 온라인과 오프라인에 적절히 활용하고, 이번 콘서트를 '하이브리드 공연'으로 진행하겠다는 계획이다. 팬들이 비대면 공연에 익숙해짐에 따라 오프라인 공연에도 온라인 공연과 같은 역동적인 볼거리를 제공해야 한다는 판단에서다. 특히 이번 서울 콘서트에서는 트렌디한 공연 연출을 위해 최신 미디어 서버와 소프트웨어로 구현된 '실시간 그래픽 렌더링'과 '아나몰픽 일루전'이 적용됐다. 하이브는 이 과정에서도 이번 콘서트의 목표인 '아티스트가 가장 주목받는 공연'을 위한 미디어 기술 적용 '밸런스'에 주안점을 뒀다. BTS를 빛내 줄 하이브의 ICT 공연 기술, 알아보고 가세요 실시간 그래픽 렌더링은 움직이는 인물의 형상을 실시간(리얼타임)으로 인식하는 기술이다. 빛이 물체에서 반사되는 모습을 화면에 실시간으로 적용해 '실감나는' 그래픽 구현을 위해 사용되며, 일반적으로 고퀄리티 그래픽의 게임이나 영화 등에서 사용된다. 하이브는 실시간 그래픽 렌더링 기술을 실시간으로 진행되는 공연에 적용하고, 실제 방탄소년단 멤버들의 움직임을 잡는 데 사용할 예정이다. 공연 중 안무나 무대를 누비며 쉴새없이 움직이는 멤버들을 바로 인식해, 무대 현장 전광판과 온라인 스트리밍 화면에 '비주얼 그래픽'을 만들어 낼 수 있다. 전광판에 잡힌 멤버들의 모습과 비디오 그래픽이 미디어 서버를 통해 동시에 합성되는 식으로 독특한 시각효과를 연출한다.전광판에 아티스트의 실제 모습과 비디오 그래픽이 합성되는 연출은 일반적인 공연 연출 방식은 아니지만, 시각 효과를 극대화하고 곡 분위기를 극대화하기 위해서다. 대형 전광판에 적용될 '아나몰픽 일루전'(anamorphic illusion) 기술도 주목할 만하다. 아나몰픽 일루전은 전광판 전체에 착시 현상을 일으켜 입체감을 구현하는 미디어아트 기법으로, 국내에서는 서울 삼성동 코엑스 앞 대형 전광판으로 공개된 미디어아트 '웨이브'를 통해 알려졌다. 코엑스 아티움 대형 전광판은 81x20미터 길이의 'ㄴ' 형태의 평면 구조다. 여기에 아나몰픽 일루전 기술이 적용되면 미디어가 입체적으로(3D) 보일 수 있는 착시 현상이 일어나게 된다. 2면으로 설치된 전광판에 아나몰픽 일루전까지, '착시효과'가 일어나면 전광판 아래에서 지켜보는 시민들에게 파도가 금방이라도 쏟아져 내려올 것만 같은 '생생함'이 전달돼 입소문을 탔다. 방탄소년단 서울 콘서트에는 언리얼 엔진을 이용해 제작해 둔 입체적인 그래픽을 오프라인 공연장 전광판을 통해 송출하는 식으로 아나몰픽 일루전 기법을 팬들에게 선보인다. 다만, 아나몰픽 일루전은 특정 시점에서 볼 때 제한적으로 극적인 효과가 발휘된다는 한계가 있다. 따라서 이번 서울 오프라인 공연에 참석한다면, 이 아나몰픽 일루전 효과가 무대에서 어떻게 구현될지 주목해볼 만하다.더불어 하이브는 무대 위에 연출되는 모습과 에너지를 크고 생생하게 관객에게 전달하는 것을 목표로, 초대형 전광판 구축에 설비 역량을 집중했다. 서울 공연에 사용되는 초대형 LED는 지난해 11월 열린 LA 공연에서도 사용된 것으로, 방탄소년단 콘서트 사상 최대 규모이자 국내 공연 최대 크기다. 하이브는 LED 사이즈를 키우기 위해 지붕 설비를 없앤 대신 중앙에서 위아래, 앞뒤로 움직이는 이동식 LED를 추가로 설치했다. 멤버 7명의 다양한 동선을 실시간으로 잡을 수 있을지 대규모, 이동식 LED를 통해 확인할 수 있다. ICT 기술 집약체 '콘서트', 그동안은 어땠을까 하이브의 ICT 공연 기술은 2020년 코로나19 팬데믹을 기점으로 성장했다. 팬데믹 기간 △방방콘(2020년 4월) △방방콘 더 라이브(2020년 6월) △MOS ON:E(2020년 9월) △MUSTER 소우주(2021년 6월) △BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE(2021년 10월) △BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA(2021년 11월) 6차례 진행된 콘서트는 'ICT 공연의 집약체'라고 할 수 있을 만큼, 공연 기획 및 제작에 ICT 기술이 총동원됐다. 6차례 온라인, 오프라인(LA) 콘서트를 기획하는 동안 적용시켜온 기술은 △6개 화면 동시 제공 및 앵글 선택이 가능한 멀티뷰 서비스 △증강현실(AR)과 확장현실(XR), LED화면에 팬들의 얼굴과 응원 소리를 구현한 '아미 온 에어' 시스템 △관객석의 모니터와 목소리를 합성해 실제 공연장에 온 듯한 분위기를 낸 '아미 인 에코' △공연장 LED 효과가 온라인으로도 송출되는 '비주얼 이펙트 뷰'(VEV) 등이다. 한편 이번 콘서트는 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 대면 공연으로 진행되는 동시에 '라이브 뷰잉'(영화관), 스트리밍 등 60여개 국가·지역에서 온라인으로도 열린다. 특히 2년 반만의 대면 콘서트인 만큼 앞선 온라인 콘서트의 미술 세트나 소품, 증강현실, 확장현실과 같은 고도화된 기술보다는 오프라인 공연 연출에 힘을 실으며 BTS와 팬들의 '만남' 그 자체에 집중한다는 계획이다. 하정재 콘서트 총 연출 LP(Lead Professional)는 "방탄소년단이 2년 반 만에 서울에서 팬들을 직접 만나는 콘서트인 만큼, 만남의 순간에 최대한 집중할 수 있는 공연을 만들고자 했다"며 "이번 공연에서는 아티스트인 방탄소년단이 팬들의 눈을 마주보며 노래하고, 팬들에게 한 걸음이라도 더 가까이 다가가는 것이 가장 중요하다. 초대형 LED 역시 이 같은 기획 의도로 탄생한 것"이라고 말했다.