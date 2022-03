비즈니스

[하이브랩소디]②온·오프 공연 '쌍끌이'…고공성장 '기폭제'로

방탄소년단이 코로나19 팬데믹으로 오프라인 공연을 잠시 멈춘 이후 약 2년 반만에 국내 대면 공연을 재개했습니다. 향후 더 많은 대면 콘서트가 개최될 것으로 전망되는 가운데, 방탄소년단의 오프라인 콘서트 재개가 국내 엔터테인먼트 산업에 어떤 의미를 가지는지 짚어보겠습니다. 방탄소년단(BTS)이 대면 콘서트를 재개하면서, 하이브가 올해 공연 매출을 코로나19 이전 수준으로 회복할 수 있을 지 주목된다. 지난 2년 간 온라인 공연을 성장시킨 데다, 활발한 인수·합병(M&A) 행보로 유명 아티스트를 대거 확보하면서 '관객 참여형' 공연 수익이 대폭 늘어날 것으로 예상된다. 여기에 온라인 공연도 함께 진행하는 '하이브리드' 방식으로 공연 관련 매출의 성장을 기대하고 있다. 관객수 반토막?…그래도 의미있는 이유 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 열린 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL'을 주목하는 것은 단순히 글로벌 스타인 BTS 공연 때문만은 아니다. 코로나19 팬데믹으로 국내에서 팬들과 직접 만나는 '대면 콘서트'가 중단된 지 약 2년 반만에 재개된 공연이기에 그 의미가 크다. BTS 콘서트를 기획·운영하는 하이브에 따르면 오프라인 공연은 3일동안 열리며 회당 약 1만5000명의 관객들이 입장해 총 약 4만5000명 분의 티켓이 예매됐다. 코로나19 팬데믹 이전과 비교하면 공연 입장 관객 수는 매우 적은 수준인데 코로나19 방역 지침으로 수용 가능한 인원이 급감한 탓이다. 코로나19 팬데믹 직전 방탄소년단은 2018~2019년 '러브 유어 셀프'(LOVE YOUR SELF) 투어와 '러브 유어 셀프: 스피크 유어 셀프' 투어를 진행했다. 콘서트는 전세계 24개 도시에서 62회에 걸쳐 열렸고, 공연장에 입장한 관객 수는 206만명에 달한다. 연중 대부분의 기간을 공연 준비 및 개최에 할애하는 하이브 입장에서 방탄소년단의 공연 매출은 주요 수익원으로 자리잡았다. 하지만 코로나19로 오프라인 공연 및 팬미팅이 중단되자 공연 매출을 비롯한 하이브의 '직접 참여형' 부분 매출이 급감했다. 하이브는 연간 매출을 '직접 참여형'과 '간접 참여형' 두 부분으로 나눠 산정하고 있다. 직접 참여형의 경우 △앨범 △공연 △광고·출연료·매니지먼트로, 간접 참여형은 △MD 및 라이선싱 △콘텐츠 △팬클럽 매출로 구성됐다.하이브의 공연 매출 부문은 코로나19의 직격탄을 맞았다. 2019년 1911억원을 기록한 반면, 이듬해의 경우 코로나19 팬데믹의 영향을 받아 46억까지 줄었다. 이후 하이브는 2020년 10월 온라인 공연 'BTS MAP OF THE SOUL ON:E' 스트리밍을 통해 191개 국가 및 지역에서 온라인 관객을 수용하는 형태로 대책 마련에 나섰다. 실제로 하이브는 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE'(2021년 10월)와 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA'(2022년 11~12월)를 온라인 공연으로 진행했다. 앞선 공연에서는 197개 국가 및 지역 팬들이 참여했고, LA 공연의 경우 4회 오프라인 공연 외 12월 2일 마지막날 진행한 온라인 라이브 스트리밍으로 총 81만3000여명이 티켓팅했다. 이런 하이브의 온라인 공연 자구책은 적중했다. 온라인 공연 진행 이후 하이브의 공연 매출은 2020년 46억원에서 453억원으로 883.7% 증가했다. '비대면 콘텐츠' 키운 2년…또 하나의 성장 포인트로 하이브는 코로나19에도 외형성장을 지속해 왔다. 지난 2년간 앨범 판매, 온라인 공연 스트리밍, MD 및 라이선싱 사업, M&A로 매출 규모를 키운 덕분이다. 연간 매출은 2019년 5872억원에서 2020년 7963억원으로 늘었고 지난해의 경우 1조2577억원까지 성장했다. 연간 순이익도 각각 724억원, 871억원, 1410억원을 기록하며 곳간을 불렸다. 공연 매출을 제외한 직접 참여형 부문에서는 앨범 매출이 2019년 1083억원, 2020년 3206억원, 2021년 3785억원을 기록해 매년 성장세를 이어갔다. 같은 기간 광고·출연료·매니지먼트 매출은 200억원, 468억원, 1007억원으로 집계돼 연평균 두배에 달하는 성장폭을 나타냈다. 직접 참여형 부문의 전체 매출은 매년 성장세를 거듭한 끝에 지난해 5245억원을 기록했다. 간접 참여형 부문도 성장세를 이어가고 있다. 해당 부문은 △MD 및 라이선싱 △콘텐츠 △팬클럽 등의 사업분야로 나뉘는 데, 각종 부가사업들이 여기에 해당한다. 관련 분야 전체 매출은 2019년 2677억원에서 지난해 7333억원까지 성장하며 2년 간 173.9% 늘었다. 같은 기간 MD 및 라이선싱(86.8%), 콘텐츠(374.6%), 팬클럽(130.2%)도 큰 폭의 성장세를 이어갔다. 특히 팬클럽 수익의 경우 온라인 공연에 참여하기 위한 신규 가입자의 영향이 주효했던 것으로 풀이된다. 여기에 오프라인 공연 수익까지 더해진다면 향후 매출 지속 성장은 '따놓은 당상'이라는 전망이 뒷받침된다. 105회 투어 장전…'하이브리드' 시너지 기대 하이브는 지난달 진행한 실적발표 컨퍼런스 콜을 통해 하이브 아티스트의 오프라인 콘서트를 재개한다는 계획을 공개했다. BTS, 투모로우바이투게더, 엔하이픈 외에도 레이블 인수합병으로 뉴이스트, 세븐틴, 지코 등 유명 아티스트를 확보한 만큼 대면 콘서트 횟수도 늘어날 전망이다. 실제로 하이브는 지난달 18일부터 내년 3월까지 총 28개 국가의 105회 글로벌 투어 개최 계획을 결정했다. 저스틴 비버 투어를 비롯해 하이브 아티스트 모두 해당된다. 투모로우바이투게더와 엔하이픈은 데뷔 후 처음으로 오프라인 공연을 진행한다. 관련 공연은 하이브가 도입한 온·오프 결합 '하이브리드 공연'으로 진행중이다. 지난 5~6일 투모로우바이투게더는 서울 송파구 소재 올림픽공원 올림픽홀에서 팬라이브 공연을 온·오프로 동시 개최했다. 세븐틴은 오는 25~27일 잠실 종합운동장 보조경기장에서 '세븐틴 인 캐럿 랜드'를 하이브리드 공연으로 진행할 예정이다. 업계의 한 관계자는 "이번 BTS 대면 콘서트 개최는 국내 엔터테인먼트 업계가 대면 공연을 재개하는 신호탄이 될 것"이라며 "특히 각 엔터테인먼트 기업들이 온라인 공연을 위한 ICT를 대거 확보한 만큼 하이브리드 공연 등 다양한 구성과 연출에 힘을 줄 가능성이 높다"고 전했다.