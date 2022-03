국산 기술로 ‘대기오염 물질→수소 저장체’ 탈바꿈…미세먼지 감소 ‘일석이조’

일산화질소를 암모니아로 업사이클링하는 과정을 보여주는 모식도. 발전소와 공장에서 배출되는 일산화질소가 분리돼 개발된 전기화학 시스템으로 주입되면 신재쟁 전기 에너지를 활용해 암모니아로 전환된다. 이후 비료로 사용되거나 혹은 저장과정을 거쳐 연료로써 에너지 발전이 가능, 전기에너지가 가정과 차량에 공급된다.(자료=한종인 카이스트 교수 연구팀)

(왼쪽부터)한종인 카이스트 건설및환경공학과 교수, 권영국 울산과학기술원 에너지화학공학과 교수, 김동연 한국화학연구원 환경자원연구센터 박사.(사진=카이스트)

에너지과학 분야 국제 학술지 ‘ACS 에너지 레터스’ 속표지논문으로 오른 ‘고효율 전기화학 시스템을 통해 일산화질소로부터 암모니아를 생산’에 관한 연구 논문.(사진=카이스트)

국내 기술로 대기오염 물질을 수소 저장체로 바꿀 수 있는 길이 열렸다.23일 한국과학기술원(KAIST·카이스트)에 따르면 한종인 카이스트 건설및환경공학과 교수 연구팀은 대기오염 물질인 일산화질소(NO)로부터 수소 저장체로 주목받는 암모니아를 생산하는 기술을 개발했다. 해당 연구는 권영국 울산과학기술원(UNIST·유니스트) 에너지화학공학과 교수팀과 김동연 한국화학연구원 환경자원연구센터 박사가 공동으로 진행했다.일산화질소는 발전소·산업 시설에서 배출되는 배기가스에 포함된 물질이다. 초미세먼지의 전구물질(화합물을 만들어 내는 모체가 되는 물질)이라 환경 규제 등에 따라 배출량을 줄이고자 다양한 연구개발(R&D)이 수행돼 왔다.연구진은 고효율 전기화학 시스템을 통해 일산화질소로부터 암모니아를 생산하는 방식을 찾아냈다. 특히 해당 시스템엔 귀금속을 대신해 값싼 철을 촉매로 이용, 다양한 산업 분야에 적용이 가능할 것으로 기대된다. 연구진은 이 기술을 활용해 상온·상압 조건에서 세계 최고 수준의 전기화학적 암모니아 생산 속도를 기록했다.한 교수는 기자와의 통화에서 “이번 연구 성과는 배기가스에 포함된 질소산화물(NOx) 중 일산화질소를 효율적으로 잡아내는 기술을 기반으로 나온 것”이라며 “일산화질소를 농축하는 원천 기술을 확보한 상태에서 이를 기반으로 세계에서 주목하고 있는 암모니아 생산의 가능성을 확인했다는 데 의의가 있다”고 설명했다. 한 교수는 다만 이번 연구 성과가 아직은 실험실 수준에서 이뤄져 사업화까진 아직 갈 길이 멀다고 봤다. 산업 현장은 실험실보다 규모가 커 다양한 변수가 발생할 수 있기 때문이다. 연구진은 해당 기술의 상용화를 위한 연구도 진행 중이다.일산화질소는 매우 다양한 연소시설에서 배출되고 있다. 발전소·산업용 보일러·제철소 등에서 배출되는 NOx의 95% 이상이 일산화질소다. △호흡기 질환 △산성비 △오존 생성 등을 유발한다. 이 때문에 배출량이 세계적으로 엄격히 규제되고 있다.국내에서도 상황은 마찬가지다. 환경부가 발표한 ‘대기환경보전법 시행규칙 개정안’ 등을 보면 지방자치단체는 NOx와 황산화물(SOx)의 배출 허용 기준을 초과할 경우 해당 사업장에 시정조치를 내릴 수 있다. 또 ‘대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법(대기관리권역법)’도 시행되면서 사업장 오염물질 총량 관리가 의무화됐다.다만 현재 사업장에 도입된 처리 기술은 일산화질소의 단순 제거에만 초점을 맞추고 있어 한계가 명확하다. 연구진은 버려지는 일산화질소 가치에 주목했다. 일산화질소의 높은 반응성을 이용해 적은 에너지만으로 유용 자원인 암모니아를 생산할 수 있으리라는 가능성을 확인한 후 연구에 착수했다.일산화질소는 물에 잘 녹지 않는 성질(비수용성)을 지녔다. 이 때문에 흔히 미세먼지 저감 기술로 활용되고 있는 습식 촉매를 활용한 방식의 적용이 어려웠다. 연구진은 이를 극복하기 위해 기존 철-킬레이트를 포함한 일산화질소 흡수제를 사용하는 방식을 과감히 포기했다.연구진은 대신 기체를 직접적으로 활용하는 방식에 주목했다. 기체를 전극에 주입하는 ‘기체 확산 전극’을 사용, 물질전달 속도를 획기적으로 늘렸다. 연구진은 “공정에 소모되는 화학약품 비용을 줄이고 전기화학 셀 운전 시 발생하는 폐수 처리를 간편화했다”며 “나노 크기의 철 촉매를 전극에 도포해 부반응을 억제하고 암모니아에 대한 생성물의 선택도를 확보했다”고 설명했다.전기화학적 암모니아 생산 성능을 결정하는 중요한 지표인 암모니아 생산 속도는 1236μmolcm-2h-1를 기록했다. 이는 기존의 질소 기체(N2)를 활용한 전기화학적 암모니아 생산 속도 범위인 10μmolcm-2h-1을 100배 이상 넘어선 수준이다.일반적으로 전기화학 반응에선 100%의 순수한 원료 기체가 필요하다. 연구진이 개발한 시스템을 활용하면 일산화질소 가스의 농도를 1~10%까지 낮출 수 있다. 산업현장 적용 범위가 넓을 수 있을 것으로 기대되는 이유다.해당 기술은 암모니아 생산에도 유리하다. 통상적으로 암모니아 생산은 100년 전 독일에서 개발된 ‘하버-보쉬법’을 통해 이뤄졌다. 이 방법은 섭씨 400도 이상의 고온과 200기압 이상의 고압 환경을 요구한다. 그러나 연구진이 개발한 전기화학 시스템은 상온 및 상압 조건에서 암모니아 생산이 가능하다. 공정 설비와 비용 부담을 크게 줄일 수 있는 기술인 셈이다.한국에너지기술평가원·한국연구재단 등의 지원을 받아 수행된 이번 연구 결과는 에너지과학 분야 국제 학술지인 ‘ACS 에너지 레터스(Energy Letters)’에 속표지논문으로 선정됐다. 논문명은 ‘Electro-synthesis of ammonia from dilute nitric oxide on a gas diffusion electrode’이다. 천선정 카이스트 박사과정생과 김원준 창원대학교 교수가 공동 제1 저자로 이름을 올렸다.천 박사과정생은 “최근 대기오염·탄소 중립 등의 이슈가 꾸준히 확산하는 가운데 지속할 수 있는 기술 개발에 대한 중요성이 커지고 있다”며 “대기오염의 원인을 효과적으로 제거하는 동시에 탄소배출이 없는 암모니아 연료를 생산해 새로운 관점으로 환경문제를 해결하고자 했다”고 말했다.