유튜브 ‘광고 수익 차단’ 정책, 혐오 콘텐츠 차단에 효과적일까?

비즈니스

생각만으로 기술을 제어한다…AR 글래스 개발과 함께 떠오르는 ‘뉴로테크’

메타, 애플, 마이크로소프트(MS) 등 다수의 IT 기업이 사용자 주변 실제 환경에 가상의 영상을 통합하는 증강현실(AR) 기기 개발에 나서고 있다. 그중에서도 실제 안경처럼 쓰는 AR 글래스 개발에 몰두 중이다. 이들은 스마트폰이 컴퓨터의 기능을 대체했던 것처럼 언젠가는 AR 글래스도 일상생활에서 유용하게 사용될 것으로 내다본다. 하지만 터치스크린, 마우스, 키보드 등 기기를 제어할 수 있는 도구를 대체할 만한 기술이 아직까지는 개발되지 않아 넘어야 할 주요 과제로 남아있다. IT 전문매체 <더버지>에 따르면 업계 내에서 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI)가 이에 대한 해답이 될 것이라는 공감대가 커지고 있다. 이런 가운데 글로벌 소셜 미디어 스냅챗의 모기업인 스냅이 최근 뇌와 컴퓨터 과학기술을 결합한 뉴로테크(neurotech) 스타트업인 넥스트마인드를 인수한다고 발표했다. 정확한 인수가는 공개되지 않았다. 스냅은 넥스트마인드의 기술을 자체 증강현실(AR) 글래스인 ‘스펙터클’에 적용할 것으로 보인다. 지난해 5월에는 4세대 스펙터클을 공개하며 “AR을 실현하는 최초의 안경”이라고 묘사했다. 넥스트마인드는 프랑스 소재의 스타트업으로 사람의 생각을 읽어 디지털 기기를 제어할 수 있는 헤드셋을 개발했다. 생각만으로 비디오게임에서 총을 겨누거나 아이패드 잠금 화면을 해제할 수 있다. 이 헤드셋은 2020년에 기업 애플리케이션 개발용으로 400달러에 개발 키트로 출시됐지만 인수 이후에는 판매가 중단된다. 넥스트마인드 직원은 스냅의 하드웨어 연구 기관인 ‘스냅 랩’ 산하에서 AR 글래스를 비롯해 카메라 드론과 기타 미공개 기기와 관련된 업무를 담당한다. 앞서 스냅은 여러 차례 AR 기기 관련 인수를 진행한 바 있다. 지난해 5월에는 AR 글래스 제조사인 웨이브옵틱스(WaveOptics)를 AR 관련 거래 중 최대 규모인 5억달러(약 6100억원)에 인수했다. 또 지난해 1월에는 디스플레이 기술 업체인 컴파운드 포토닉스를 인수했다. 스냅 외에 다른 IT 기업들도 뉴로테크에 관심을 보이고 있다. 일론 머스크의 뇌신경 과학 기업인 뉴럴링크는 인간의 뇌에 정보 전달이 가능한 칩을 심는 것을 목표로 임상 실험을 준비 중이다. 게임 개발사인 밸브는 오픈 소스 BCI 소프트웨어 프로젝트를 기획 중이다. 메타(옛 페이스북)는 2019년 BCI 스타트업인 컨트롤랩스(CTRL-labs)를 인수했다. 컨트롤랩스는 손을 움직일 때 발생하는 근육 내 전기적 신호를 측정해 컴퓨터 조작력으로 변환하는 기술을 개발한 스타트업이다. 머리 센서를 통해 뇌 신호를 측정해 머신러닝으로 디지털 신호로 변환하는 넥스트마인드와는 다른 종류의 기술을 적용한다.