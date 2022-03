'그 시절, 우리가 좋아했던 그 게임' 지킬 수 있을까

(사진=닌텐도)

닌텐도가 내년 3월부터 3DS 시리즈와 Wii U의 e숍 판매를 중단한다고 최근 밝혔다. 이미 스위치가 주력 콘솔로 자리 잡은 후 수년이 흘렀으며 9세대 콘솔 게임기 시대가 열렸기 때문에 당연한 수순이라는 의견도 있다.



하지만 이 발표는 해당 기기 사용자들로부터 강한 반발을 샀다. 또 게임 소프트웨어 판매가 점차적으로 종료되면서 '추억의 게임'을 보존하기 어려워지고 있다는 불만도 나왔다.



게임 이용자들 사이에서는 현재의 인기 게임들도 언젠가는 서비스 지원이 종료될 수 있다는 우려도 나온다. 실제 게임 회사가 일부 게임의 판매와 다운로드 지원을 중단하는 사례가 이어지면서, 이용자들은 불법 공유 등으로 게임을 계속하려는 시도를 하고 있다. 그 결과 게임 업체와 플레이어 사이에 법적 소송도 이어지는 등 갈등이 조성되고 있다.



IT 전문매체 <더버지>는 최근 보도를 통해 이러한 분위기를 전했다. <더버지>는 게임사가 자사의 게임을 영원히 제공하기를 기대하는 것은 비현실적이라고 설명했다. 그럼에도 게임 업체의 의도에 따라 언제든지 게임이 사라질 수 있는 현재의 상황도 바람직하지 않다고 지적했다.



이런 가운데 ‘비디오 게임 보존 활동가’들의 활동이 주목받고 있다. ‘비디오 게임 역사 재단(Video Game History Foundation)’은 이름에서 알 수 있듯이 게임 산업의 역사를 보호하는 비영리단체(NGO)다.



재단의 공동창업자인 켈시 루인은 “비디오 게임은 우리 문화의 일부분이며 이에 대한 연구가 이뤄질 수 있는 도구와 자원이 필요하다”고 말했다. 미술·디지털 엔터테인먼트 박물관(Museum of Art and Digital Entertainment·MADE)도 비디오 게임 보존 활동을 벌이고 있다.

비디오 게임 역사 재단에 보관 중인 '둘리 부라보 랜드' 플레이 화면. 다우 정보 시스템에서 개발해 1992년에 발매된 패미컴 전용 게임이다. (자료=비디오 게임 역사 재단 웹사이트 갈무리)

두 기관은 오래된 게임 사본과 게임에 필요한 하드웨어를 보관한다. 게임 소프트웨어가 카트리지 내에서 파손될 것에 대비해 복사본을 하드 드라이브에 저장한다.



또 온라인에서 제공되는 게임의 서버가 오프라인 상태가 돼도 플레이가 가능하도록 게임의 소스 코드를 변경하기도 한다. 이 활동가들은 게임을 보존해 이용자들과 자유롭게 공유하는 것을 목표로 한다.



반면 게임 업체들은 회사의 이익을 위해 게임을 자유롭게 공유하는 것을 막고 있다. 양측이 법적 갈등을 벌이는 경우도 있다.



박물관이나 자료 보관소는 미국의 저작권법 ‘공정 사용 규칙’에 따라 연구 등 특정 목적을 위해 저작권의 보호를 받는 자료를 저작권자의 허가 없이 제공할 수 있다. 비디오 게임, 컴퓨터 소프트웨어 등도 작업물에 허가 없이 기술적인 접근을 금지하는 ‘디지털 밀레니엄 저작권법(DMCA)’도 따라야 한다.



미국 하버드대 로스쿨 사이버 법 클리닉 강사인 켄드라 알버트는 “박물관이 비디오 게임을 CD에서 하드 드라이브에서 전송할 경우 DMCA를 위반할 소지가 있다”고 말했다.



즉, PC가 오래돼서 게임 소프트웨어를 복사하더라도 법 위반에 해당될 가능성이 있는 것이다. 알버트는 해당 법으로 인해 보존 기관에서조차 소프트웨어 보관이 어렵고 그 결과 극소수의 기관만 게임 보존 활동을 펼칠 수 있다 말했다.



활동가들은 연구 목적으로 온라인에서 소프트웨어를 공유할 수 있도록 DMCA에 예외를 둬야 한다고 주장해왔다. 알버트가 이끄는 ‘소프트웨어 보존 네트워크(SPN)’는 지난해 프로그램, 게임 등 여러 종류의 소프트웨어 보존을 위해 DMCA의 예외를 요구해왔다.



그 결과 당국은 활동가들의 요구를 일부 수용하기로 했다. 이를 프로그램에만 예외 적용하기로 한 것이다. 이러한 배경에는 전자 소프트웨어 협회(ESA)’의 입김이 작용한 것으로 알려졌다. ESA는 닌텐도, 소니, 마이크로소프트(MS)와 같은 주요 비디오 게임 퍼블리셔의 이익을 대변하는 곳이다.



ESA는 보존 기관이 비디오 게임 자료를 온라인에서 제공하는 것은 저작권자의 수익 창출 능력에 부정적으로 작용할 수 있다는 입장이다. 이 단체는 DMCA의 예외 요청에 반대하며 “레거시 게임에 대한 수요가 상당한데 오락 목적의 게임을 개방할지에 대한 결정권은 저작권자에게 있다”고 주장했다.



게임 업체들도 회사의 이익을 위해 게임 관련 자산을 보존하는게 합리적이라는 입장이다. 닌텐도의 경우 ‘버추얼 콘솔 게임’을 포털을 통해 레거시 게임을 판매 중이라고 강조했다.



양측이 게임을 바라보는 관점이 근본적으로 다르기 때문에 현재의 교착 상태에 빠진 것으로 보인다. 게임업체들은 상업적으로 바라보는 한편 게임 보존가들은 문화적 콘텐츠로 바라본다는 것이다.



<더버지>는 비디오 게임이 비교적 최근에 탄생한 미디어임에도 불구하고 여러 번의 기술적 대혁명을 거쳤다고 말했다. 또 영원히 보존되는 책과는 다르게 게임 산업 초창기에 탄생한 게임은 이미 플레이하기 어렵다고 지적했다.



그렇기 때문에 '게임 보존가'들이 없다면 새로운 콘솔 세대가 출현할 때마다 이전 세대는 사라질 가능성이 높을 것으로 봤다. 또 게임 회사는 오래된 게임 판매를 중단하고, '자유로운 이용'을 통제하면서 비디오 게임의 소멸을 가속화하고 있다.