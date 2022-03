'타다' 떼어낸 '쏘카', 매출 늘었지만 여전히 적자

테크

'하이브에듀' 인수한 네이버 '케이크'...K팝 팬 겨냥 한국어 교육 사업한다

네이버 계열 ‘스노우’의 자회사 ‘케이크’가 그룹 방탄소년단(BTS) 소속사인 엔터테인먼트기업 ‘하이브’ 자회사 ‘하이브에듀’를 인수했다. 글로벌에서 한국어 등 언어 교육 사업 영역을 확장하기 위해서다. 30일 케이크는 하이브에듀를 흡수합병한다고 공시했다. 합병 목적은 언어교육 플랫폼과 콘텐츠·지식재산권 및 경영자원의 통합을 통한 시너지 효과를 창출이다. 특히 글로벌 언어 교육 시장 패러다임에 선제적으로 대응해 지속 가능한 성장을 이어나가려는 전략이다. 케이크는 지난 2018년 네이버 계열사 스노우에서 선보인 영어 교육 앱이다. 2020년 10월, 스노우 자회사로 분할됐다. 서비스 시작 4년 만에 △일본·대만·베트남·태국 등 아시아 지역뿐 아니라 △아랍에미리트·이라크 등 중동 지역 △멕시코·브라질 포함 남7미 지역 △프랑스·이탈리아 포함 유럽 지역 등에서 전 세계 이용자들에게 인기를 얻고 있다. 매일 무료로 업데이트되는 짧은 원어민 실생활 영상과 오리지널 영어 강의 콘텐츠를 제공한다. 다양한 영상·오디오 콘텐츠와 함께 제공되는 듣기·말하기 연습 특화 기능도 호평을 받고 있다. 실제 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 각각 4.8점과 4.9점의 높은 평점을 기록하고 있다. 현재 다운로드 수는 1억건을 돌파했다. 월간활성이용자수(MAU)는 약 1000만명이다. 언어 교육 앱 MAU 기준으론 ‘듀오링고’에 이은 전 세계 2위다.하이브 자회사인 하이브에듀는 아티스트 IP(지적재산) 기반 언어 교육 사업을 진행해왔다. 아티스트의 언어와 문화를 배우는 데 많은 시간과 노력을 들이는 전 세계 팬들과 학습자들을 위한 혁신적인 학습 콘텐츠와 효과적인 학습 방법 등을 제시해왔다. 2020년 발간한 ‘Learn! KOREAN with BTS’는 전 세계 30여개 국가 및 지역에서 30만권 이상의 판매량을 기록하기도 했다. 영국 셰필드대와 미국 미들베리대·프랑스 에덱비즈니스스쿨 등 7개국 9개 대학에서 한국어 강좌 정식 교재로 활용 중이다. 최근엔 YG엔터테인먼트의 블랙핑크 IP를 활용해 영어와 일본어로 한국어를 습득할 수 있는 ‘BLACKPINK IN YOUR KOREAN’를 선보였다.이에 케이크는 하이브가 기존에 추진해 온 사업의 서비스 영역을 확장하고 올해 중 케이크 한국어 학습 버전도 출시해 한국어 교육 사업도 본격화한다는 계획이다.이충희 케이크 대표는 “글로벌 영어 교육 시장에서 빠르게 성장하고 있는 서비스를 일궈낸 노하우에, 하이브에듀의 아티스트 IP 활용 언어 교육 사업 역량을 더할 수 있게 됐다”면서 “케이크는 앞으로 영어와 한국어를 배우고 싶어하는 글로벌 이용자들이 가장 먼저 찾는 서비스로 성장할 것”이라고 전했다. 한편 글로벌 시장조사업체 ‘홀론아이큐’에 따르면 케이크와 같은 언어 학습 앱을 포함한 글로벌 에듀테크 시장 규모는 코로나19 이후 연평균 16.3%씩 성장할 것으로 전망되고 있다. 이에 미국에선 에듀테크 분야 유니콘 기업들이 등장했고, 전 세계 40여개 언어를 배울 수 있는 언어 학습 앱 듀오링고는 지난해 미국 나스닥에 상장한 바 있다.