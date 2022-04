비즈니스

러시아 탈출하는 IT 인재들…보안 당국에게 구금·심문 당해

러시아의 우크라이나 침공이 이어지면서 러시아에서 IT 업계의 인재들이 유출되고 있다. 이런 가운데 러시아 보안 당국이 국경을 넘고자 하는 기술 분야 노동자들을 구금하거나 심문하고 있는 것으로 알려졌다. 러시아 전자통신협회(RAEK)는 지난 2월과 3월 약 7만명의 IT 전문가가 러시아를 떠난 것으로 추산한다. RAEK는 4월에는 10만명의 IT업계 종사자가 추가적으로 나라를 탈출할 것으로 예상한다. 이들이 아직까지 떠나지 못 한 이유 중 하나는 높은 비행기 항공권 가격인 것으로 전해진다. 우크라이나 전쟁이 시작된 후 30개국 이상이 러시아 항공기의 영공 진입을 금지하고 항공기 제작 업체인 보잉과 에어버스는 러시아 항공사에 대한 부품 제공을 중단한다고 발표했기 때문이다. IT 전문매체 <테크크런치>는 러시아 당국의 구금·심문으로 인해 이들의 추가 이탈이 불투명해졌다고 전했다. 심문은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 반대세력 청부살인의 배후로 지목되는 러시아의 연방보안국(FSB)가 맡은 것으로 알려졌다. 한 CGI 아티스트는 2월 28일 러시아 출국길에 공항 여권 관리소에서 세관원들에게 구금 당했다. 그 후 FSB 직원으로부터 러시아의 ‘특별 군사 작전’에 대해 어떤 의견을 갖고 있는지, 해킹 단체 ‘어나니머스’에 대해서 무엇을 알고 있는지에 대해 취조 당했다고 말했다. 다른 IT 기업 직원은 3월 8일 공항에서 어떤 언어로 글쓰기가 가능한지, 프로그램 해킹이 가능한지, 화이트·그레이·블랙 해커에 대해 얼마나 알고 있는지에 대해 취조를 받았다고 밝혔다. 해킹과 관련된 일을 하지 않는다고 답변하자 “유감이다”라는 답변을 들었다고 전했다. 같은 날 모스크바에서 인근 국가인 조지아로 출국한 한 프로그래머는 국경을 넘는 것이 금지되진 않지만 IT 업계와 연관이 있는 사람들은 경비 요원들에게 끌려간다고 말했다. 이와 같이 러시아 국경에서 IT 종사자들이 심문을 한다는 소식이 퍼지자 ‘러시아 국경 통제’라는 텔레그램 채널이 개설됐다. 이 채널은 최소 2만4000명의 구독자를 보유하고 있으며 운영자에 따르면 기술 노동자의 출국 관련 경험담 500건 이상이 공유됐다. 러시아 정부의 보복을 우려해 익명을 요구한 한 이민 전문가는 당국이 시민들에게 공포심을 조성하기 위해서 국경에서 심문을 하는 것이라고 말했다. “막대한 정보와 비판적인 사고를 지닌 지식인들이 러시아를 떠나고 있는데 그중 99.9%는 IT 전문가”라고 설명했다. 나아가 “러시아 정부는 이들이 추가 견제가 필요한 극단주의자나 국가의 적으로 보고 있다”고 밝혔다. 또 러시아 정부는 이미 러시아를 떠난 전문가들이 해외에서 일을 찾지 못해 몇 달 안에 자국으로 복귀한다고 믿는 것으로 보인다고 주장했다. 그러나 정작 러시아의 IT인들은 전쟁 발발 후 애플, IBM, 인텔, 마스터카드 등이 철수하며 주요 IT 기업이 없는 러시아의 새로운 현실에 개탄하는 것으로 알려졌다. 실제로 푸틴 대통령은 기술 전문직 이탈을 막기 위해 IT 업계를 위한 인센티브제 시행령에 서명하기도 했다. 소득세를 감면하고 27세 이하 인력의 병역 의무 면제를 골자로 한다. 러시아는 한국과 같은 징병제 국가로 18세∼27세까지의 러시아 남성들은 군대에서 복무해야 한다. 특히 지금과 같은 전시상황에서는 엄청난 혜택이다. 이 제도의 발표 후 러시아 내에서는 IT 관련 직업에 관심이 크게 늘어난 것으로 알려졌다. 그러나 이미 러시아를 떠난 IT 종사자들에게는 큰 설득력을 갖지 못하는 것으로 보인다. 제품 디자이너인 유리 말유긴은 “러시아에서 IT는 더 이상 본연의 형태로 존재할 수 없다”며 “러시아에서 기업 투자에 대한 매력은 이미 오래전에 상실됐으며 기술력은 10년에서 15년 전으로 후퇴했다”고 주장했다. IT 전문가·기업인 전용 이민 정보 플랫폼 ‘이미그램(Immigram)’의 공동창업자인 아나스타시아 미로리유보바는 러시아에도 북한이나 이란과 같이 고립돼 정부가 통제하는 IT 클러스터가 생길 수 있을 것으로 예상했다.