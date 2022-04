'POLED'로 車디스플레이 시장 압도하는 LGD..유일한 난관은 '비용'

테크

LCD 줄이는 삼성D, 중소형 OLED '올인'...“IT분야 적용범위 넓다”

“5G 세상에선 VR(가상현실)과 AR(증강현실), 메타버스 등이 초현실 디스플레이가 표준이 될 것이다. OLED디스플레이는 앞으로 IT 분야에 널리 적용될 것으로 기대한다.” 삼성디스플레이가 포스트 코로나19 판데믹 시대 자사 중소형 OLED(올레드) 패널 기술력을 과시했다. 초고해상도 콘텐츠가 요구되는 시대로 넘어오면서 모바일 기기에서 올레드 수요가 점차 늘게 되고, 자사 패널이 경쟁력을 갖게 된다는 해석이다. 7일 디스플레이 시장조사업체 유비리서치 주최 ‘OLED 컨퍼런스 코리아’ 오전 키노트 세션에선 최용석 삼성디스플레이 상무가 ‘포스트 판데믹 시대에서의 OLED 이노베이션’이란 주제로 자사 중소형 디스플레이 전략을 발표했다.최 상무는 “코로나19 판데믹 전엔 95%가 오피스에서 일했지만 판데믹 시기엔 42%가 재택근무를 경험했다”라며 “판데믹 이후에도 82%에 달하는 실리콘벨리 리더들이 하이브리드 업무를 계획하고 있다고 말하고 있다”고 설명했다. 그만큼 집에서 쓰이는 고성능 디바이스가 늘고 고해상도 수요도 증가할 것이란 분석이다.삼성디스플레이는 특히 줄어드는 데스크탑 PC 수요를 노트북과 태블릿이 흡수하는 만큼 IT 기기에서의 OLED 패널 성장 가능성을 높게 보고 있다. 특히 5세대 이동통신(5G) 시대에 고해상도 콘텐츠뿐 아니라 VR, AR 등 ‘메타버스’에서 활용되는 디스플레이가 표준이 된다는 게 삼성디스플레이의 분석이다.최 상무는 “디스플레이 해상도는 400~500ppi를 넘어 미래 메타버스에선 1000ppi를 웃도는 초현실 디스플레이가 표준이 될 것”이라며 “고해상도 스마트폰과 TV에 익숙해진 소비자들은 고해상도의 노트북을 요구할 것”이라 언급했다. 삼성디스플레이는 자사 ‘삼성OLED’의 강점으로 디지털 색 영역인 DCI-P3 기준 120%에 달하는 색 재현성, ‘트루 블랙’을 구현할 수 있는 100만 대 1 명암비, 블루라이트 저감 기술, 플리커 프리 기술 등을 언급했다. 또 경량화와 얇기 측면에서 기존 디스플레이보다 우위에 있어 휴대성 측면에서 앞선다는 점도 강조했다.최 상무는 “우리는 OLED가 디스플레이 시장에서 경쟁력 있다고 생각한다”라며 “향후 IT 분야에 더 많이 적용될 것으로 본다”고 말했다.