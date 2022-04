[현장+]'하이브'가 선보인 '더 시티 프로젝트'…핵심은 '기술 고도화'

9일(미국 라스베이거스 시간) 미국 라스베이거스 소재 MGM 리조트 컨퍼런스룸에서 열린 '더 시티 프로젝트' 간담회에 참석한 김태호 하이브 최고운영책임자(COO)와 크리스 발디잔 MGM 리조트 인터내셔널 부사장. (사진=하이브)

라스베이거스, '더 시티 프로젝트' 도시로 급부상한 이유는

하이브가 코로나19 팬데믹 기간 발전시킨 '기술'을 기반으로 라스베이거스 '더 시티' 프로젝트를 완성하겠다는 포부를 밝혔다. 하이브는 미국 라스베이거스에서 개최 중인 방탄소년단의 콘서트 'BTS 퍼미션 투 댄스 더 시티-라스베이거스' 기간동안, 공연과 도시를 연결하는 '더 시티 프로젝트'를 선보이고 있다.이번 라스베이거스에서 기획된 더 시티 프로젝트는 코로나19 팬데믹 여파로 당초 계획된 2020년보다 2년 늦게 베일을 벗었는데, 하이브는 지난 2년 간 구축한 온라인 기술을 더 시티 프로젝트에도 도입하면서 초반 기획 단계에 비해 완전히 새로운 구성의 '더 시티' 프로젝트를 탄생시켰다. 이후 더 시티 프로젝트는 지난해 3월 하이브가 사명을 변경한 이후 새롭게 정립하고 있는 3대 비즈니스 축인 '레이블-솔루션-플랫폼'의 집약체로 급부상하고 있다.하이브는 10일(한국 시각) 미국 라스베이거스 소재 MGM 그랜드 컨퍼런스 센터(MGM Grand Conference Center)에서 'BTS 퍼미션 투 댄스 더 시티-라스베이거스(PERMISSION TO DANCE THE CITY - LAS VEGAS) 하이브 더 시티 프로젝트' 간담회를 진행했다.이날 간담회에는 김태호 하이브 COO(하이브 운영 및 비즈니스 총괄)와 이승석 하이브 아이피엑스본부 사업대표, 이진형 하이브 CCO(커뮤니케이션 총괄), 크리스 발디잔 MGM 리조트 인터내셔널 부사장, 스캇 맨슨, 하이브 아메리카의 사업대표가 참석했다.더 시티 프로젝트는 공연과 도시를 연결하는 하이브의 대규모 프로젝트로, 일회성 공연에서 그치지 않고 콘서트가 열리는 도시 내에서 문화 콘텐츠 구성해 도시를 '콘서트의 일부'로 만들기 위한 기획이다.하이브는 더 시티 프로젝트의 일환으로 지난 8일(현지 시각)부터 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움(Allegiant Stadium)에서 방탄소년단의 콘서트 'BTS 퍼미션 투 댄스 더 시티-라스베이거스'를 개최 중이다. 방탄소년단의 콘서트를 보기 위해 글로벌 권역에서 모여든 팬들이 라스베이거스 지역에 마련된 프로그램을 경험할 수 있도록 한 것이 특징으로, 라스베이거스라는 도시가 콘서트와 긴밀히 연결된 형태다.이날 간담회에 참석한 김태호 하이브 최고운영책임자(COO)는 이번 라스베이거스 더 시티 프로그램에 코로나 19 팬데믹 기간 발전한 하이브의 기술력이 집약됐다고 강조했다.사실 더 시티 프로젝트가 진행된 도시는 라스베이거스가 처음이 아니다. 하이브는 2019년 10월 서울 잠실 주경기장에서 열린 '러브 유어 셀프: 스피크 유어 셀프' 피날레 콘서트에서 더 시티 프로젝트의 '베타 버전'을 선보인 바 있다.당시 콘서트에서 선보인 더 시티 프로젝트는 '팬 편의성'에 기반한 것으로, 잠실 주경기장을 중심으로 지역 곳곳에서 콘서트와 관련한 활동을 팬들이 경험할 수 있도록 했다. 공연 당일 복잡한 현장 상황을 개선해 공연에 참석하는 팬들의 편의성을 높여야 한다는 취지에서 출발했다.예를 들어 하이브의 온라인 플랫폼 '위버스'에서 '머치'(MD/굿즈)를 선 구매한 후 콘서트 현장에서 수령할 수 있도록 해 공연장 현장을 쾌적하게 이용할 수 있도록 한 '머치 현장 수령'이 있다. 또 이번 공연에서 본격적으로 선보인 위버스 사용자의 위치 및 공연 웨이팅 상황을 확인할 수 있는 서비스 '맵 앤 웨이트' 역시 서울 잠실에서 먼저 도입됐다. 이 외에도 '러브 유어 셀프' 투어 당시 뉴욕, LA, 런던, 시카고, 파리 등 각각의 도시에 설치한 팝업 스토어도 더 시티 프로젝트의 주요 프로그램에 해당된다.하이브는 러브 유어 셀프: 스피크 유어 셀프 피날레 콘서트 당시 경험을 기반으로 이듬해 진행될 예정이었던 '맵 오브 더 소울' 투어에 더 시티 프로젝트를 본격적으로 가동할 계획이었다. 하지만 예기치 못한 코로나19 팬데믹으로 인해 더 시티 프로젝트의 본 서비스 가동은 무기한 연장됐다. 단기적으로는 오프라인 공연의 공백으로 막대한 손실이 있었을 것으로 예상되지만, 2년 여의 코로나19 팬데믹 기간 동안 하이브는 온라인 및 기술 인프라를 구축해 라스베이거스 더 시티 프로그램을 업그레이드하며 '전화위복'을 경험했다.코로나19 팬데믹 상황이 완화되고 있는 현재, 하이브가 더 시티 프로젝트를 가동하는 사실상 첫 번째 도시로 라스베이거스를 점찍은 이유는 무엇일까. 하이브는 많은 관광객이 찾을 수 있는, 라이베이거스의 특장점인 '인프라'를 배경으로 꼽았다. 라스베이거스는 음악뿐만 아니라 스포츠 경기가 활발히 열리는 도시라는 이유에서다.특히 이번 프로젝트는 라스베이거스를 거점으로 하는 MGM 리조트 그룹과의 협업으로 공연과 도시를 연결할 수 있는 기반이 마련됐다. 'BTS 퍼미션 투 댄스 더 시티'가 진행되는 13일 간 라스베이거스에서는 공연 외에 다양한 문화 콘텐츠를 도시에 배치했다. 콘서트 준비 과정을 가까이 살펴볼 수 있고 방탄소년단의 뮤직비디오 등이 재현된 '팝업 스토어'와 '머치 스토어'와 BTS 멤버들과 교감해 온 팬들이라면 알 수 있는 한식을 판매하는 '카페 인 더 시티'(CAFE in the CITY), BTS 테마 벨라지오 분수쇼 등이 예다. 모두 라스베이거스의 중심지 라스베이거스 스트리트와 인접한 곳에 위치해 있는 것이 특징이다.김태호 하이브 COO는 간담회에서 "먼저 선보이고자 했던 2020년 더 시티 프로젝트는 코로나19 팬데믹을 예상할 수 없었던 상황이었으므로 지금과는 다른, '오프라인' 기반의 경험을 중심으로 기획됐었다. 팝업 스토어나 머치 현장 수령, 맵 인 웨이트 등이 당시 탄생한 더 시티 프로젝트의 프로그램이다. 호텔의 경우, 소수 호텔과 협업하기로 예정돼 있기도 했다"며 "하지만 코로나19 확산으로 LA 대형 팝업 스토어 무산 등 상당한 부분의 수정이 불가피했다. 2년 간 더 시티 프로젝트를 전면 수정하면서 업그레이드했다. 그 때의 아쉬움을 이번 라스베이거스 프로젝트를 통해 달랠 수 있을 것이라 본다"고 말했다.김태호 COO는 팝업 스토어 등 전시 공간에서 많은 개선이 이뤄졌다고 강조했다. 2020년 더 시티 프로젝트의 경우 준비 기간이 1년에 달했던 반면, 이번에는 4개월 동안 촉박하게 준비하며 많은 어려움이 있었지만 코로나19 팬데믹 이후 바뀐 공연 문화를 기반으로 개선을 진행했다.위버스 플랫폼, 온라인 라이브 스트리밍 등 지난 2년 간 하이브가 발전시킨 기술 측면도 더 시티 프로젝트에 도입되며 이번 라스베이거스 프로젝트는 '오프라인+온라인' 기술의 집약체로 성장했다. 이번 프로젝트의 대표적인 기술 기반 프로그램으로는 MGM 호텔 내부 공연장에서 진행하는 공연 실황 중계 '라이브 플레이'와 '온라인 라이브 스트리밍', '맵 앤 웨이트', 고사양 화면 등으로 구현한 팝업 스토어 등이 대표적이다.또 김 COO는 향후 다른 국가 및 도시로 확장될 더 시티 프로젝트에서 개선돼야 할 점으로는 각 도시의 날씨, 기후에 기반한 공연장 대기 시스템 등으로 꼽았다.김 COO는 "이번 라스베이거스 더 시티 프로그램은 4개월 가량 매우 촉박하제 준비됐지만, 2019년 잠실 공연과 팬데믹 기간 진행한 온라인 콘서트 등 이전 프로젝트의 경험이 상당한 도움이 됐다"며 "이번 라스베이거스 더 시티 프로젝트를 통해 2년 간의 코로나19 팬데믹 상황에서도 하이브가 얻은 성과를 확인할 수 있을 것"이라고 말했다.