[현장+]팬덤 플랫폼 '위버스'의 진화…BTS도 반했다

[현장+]'하이브'가 선보인 '더 시티 프로젝트'…핵심은 '기술 고도화'

하이브가 코로나19 팬데믹 기간 발전시킨 '기술'을 기반으로 라스베이거스 '더 시티' 프로젝트를 완성하겠다는 포부를 밝혔다. 하이브는 미국 라스베이거스에서 개최 중인 방탄소년단의 콘서트 'BTS 퍼미션 투 댄스 더 시티-라스베이거스' 기간동안, 공연과 도시를 연결하는 '더 시티 프로젝트'를 선보이고 있다. 이번 라스베이거스에서 기획된 더 시티 프로젝트는 코로나19 팬데믹 여파로 당초 계획된 2020년보다 2년 늦게 베일을 벗었는데, 하이브는 지난 2년 간 구축한 온라인 기술을 더 시티 프로젝트에도 도입하면서 초반 기획 단계에 비해 완전히 새로운 구성의 '더 시티' 프로젝트를 탄생시켰다. 이후 더 시티 프로젝트는 지난해 3월 하이브가 사명을 변경한 이후 새롭게 정립하고 있는 3대 비즈니스 축인 '레이블-솔루션-플랫폼'의 집약체로 급부상하고 있다. 하이브는 10일(한국 시각) 미국 라스베이거스 소재 MGM 그랜드 컨퍼런스 센터(MGM Grand Conference Center)에서 'BTS 퍼미션 투 댄스 더 시티-라스베이거스(PERMISSION TO DANCE THE CITY - LAS VEGAS) 하이브 더 시티 프로젝트' 간담회를 진행했다. 이날 간담회에는 김태호 하이브 COO(하이브 운영 및 비즈니스 총괄)와 이승석 하이브 아이피엑스본부 사업대표, 이진형 하이브 CCO(커뮤니케이션 총괄), 크리스 발디잔 MGM 리조트 인터내셔널 부사장, 스캇 맨슨, 하이브 아메리카의 사업대표가 참석했다. 더 시티 프로젝트는 공연과 도시를 연결하는 하이브의 대규모 프로젝트로, 일회성 공연에서 그치지 않고 콘서트가 열리는 도시 내에서 문화 콘텐츠 구성해 도시를 '콘서트의 일부'로 만들기 위한 기획이다. 하이브는 더 시티 프로젝트의 일환으로 지난 8일(현지 시각)부터 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움(Allegiant Stadium)에서 방탄소년단의 콘서트 'BTS 퍼미션 투 댄스 더 시티-라스베이거스'를 개최 중이다. 방탄소년단의 콘서트를 보기 위해 글로벌 권역에서 모여든 팬들이 라스베이거스 지역에 마련된 프로그램을 경험할 수 있도록 한 것이 특징으로, 라스베이거스라는 도시가 콘서트와 긴밀히 연결된 형태다. 이날 간담회에 참석한 김태호 하이브 최고운영책임자(COO)는 이번 라스베이거스 더 시티 프로그램에 코로나 19 팬데믹 기간 발전한 하이브의 기술력이 집약됐다고 강조했다. 라스베이거스, '더 시티 프로젝트' 도시로 급부상한 이유는 사실 더 시티 프로젝트가 진행된 도시는 라스베이거스가 처음이 아니다. 하이브는 2019년 10월 서울 잠실 주경기장에서 열린 '러브 유어 셀프: 스피크 유어 셀프' 피날레 콘서트에서 더 시티 프로젝트의 '베타 버전'을 선보인 바 있다.당시 콘서트에서 선보인 더 시티 프로젝트는 '팬 편의성'에 기반한 것으로, 잠실 주경기장을 중심으로 지역 곳곳에서 콘서트와 관련한 활동을 팬들이 경험할 수 있도록 했다. 공연 당일 복잡한 현장 상황을 개선해 공연에 참석하는 팬들의 편의성을 높여야 한다는 취지에서 출발했다. 예를 들어 하이브의 온라인 플랫폼 '위버스'에서 '머치'(MD/굿즈)를 선 구매한 후 콘서트 현장에서 수령할 수 있도록 해 공연장 현장을 쾌적하게 이용할 수 있도록 한 '머치 현장 수령'이 있다. 또 이번 공연에서 본격적으로 선보인 위버스 사용자의 위치 및 공연 웨이팅 상황을 확인할 수 있는 서비스 '맵 앤 웨이트' 역시 서울 잠실에서 먼저 도입됐다. 이 외에도 '러브 유어 셀프' 투어 당시 뉴욕, LA, 런던, 시카고, 파리 등 각각의 도시에 설치한 팝업 스토어도 더 시티 프로젝트의 주요 프로그램에 해당된다. 하이브는 러브 유어 셀프: 스피크 유어 셀프 피날레 콘서트 당시 경험을 기반으로 이듬해 진행될 예정이었던 '맵 오브 더 소울' 투어에 더 시티 프로젝트를 본격적으로 가동할 계획이었다. 하지만 예기치 못한 코로나19 팬데믹으로 인해 더 시티 프로젝트의 본 서비스 가동은 무기한 연장됐다. 단기적으로는 오프라인 공연의 공백으로 막대한 손실이 있었을 것으로 예상되지만, 2년 여의 코로나19 팬데믹 기간 동안 하이브는 온라인 및 기술 인프라를 구축해 라스베이거스 더 시티 프로그램을 업그레이드하며 '전화위복'을 경험했다. 코로나19 팬데믹 상황이 완화되고 있는 현재, 하이브가 더 시티 프로젝트를 가동하는 사실상 첫 번째 도시로 라스베이거스를 점찍은 이유는 무엇일까. 하이브는 많은 관광객이 찾을 수 있는, 라이베이거스의 특장점인 '인프라'를 배경으로 꼽았다. 라스베이거스는 음악뿐만 아니라 스포츠 경기가 활발히 열리는 도시라는 이유에서다. 특히 이번 프로젝트는 라스베이거스를 거점으로 하는 MGM 리조트 그룹과의 협업으로 공연과 도시를 연결할 수 있는 기반이 마련됐다. 'BTS 퍼미션 투 댄스 더 시티'가 진행되는 13일 간 라스베이거스에서는 공연 외에 다양한 문화 콘텐츠를 도시에 배치했다. 콘서트 준비 과정을 가까이 살펴볼 수 있고 방탄소년단의 뮤직비디오 등이 재현된 '팝업 스토어'와 '머치 스토어'와 BTS 멤버들과 교감해 온 팬들이라면 알 수 있는 한식을 판매하는 '카페 인 더 시티'(CAFE in the CITY), BTS 테마 벨라지오 분수쇼 등이 예다. 모두 라스베이거스의 중심지 라스베이거스 스트리트와 인접한 곳에 위치해 있는 것이 특징이다. 김태호 하이브 COO는 간담회에서 "먼저 선보이고자 했던 2020년 더 시티 프로젝트는 코로나19 팬데믹을 예상할 수 없었던 상황이었으므로 지금과는 다른, '오프라인' 기반의 경험을 중심으로 기획됐었다. 팝업 스토어나 머치 현장 수령, 맵 인 웨이트 등이 당시 탄생한 더 시티 프로젝트의 프로그램이다. 호텔의 경우, 소수 호텔과 협업하기로 예정돼 있기도 했다"며 "하지만 코로나19 확산으로 LA 대형 팝업 스토어 무산 등 상당한 부분의 수정이 불가피했다. 2년 간 더 시티 프로젝트를 전면 수정하면서 업그레이드했다. 그 때의 아쉬움을 이번 라스베이거스 프로젝트를 통해 달랠 수 있을 것이라 본다"고 말했다. 김태호 COO는 팝업 스토어 등 전시 공간에서 많은 개선이 이뤄졌다고 강조했다. 2020년 더 시티 프로젝트의 경우 준비 기간이 1년에 달했던 반면, 이번에는 4개월 동안 촉박하게 준비하며 많은 어려움이 있었지만 코로나19 팬데믹 이후 바뀐 공연 문화를 기반으로 개선을 진행했다. 위버스 플랫폼, 온라인 라이브 스트리밍 등 지난 2년 간 하이브가 발전시킨 기술 측면도 더 시티 프로젝트에 도입되며 이번 라스베이거스 프로젝트는 '오프라인+온라인' 기술의 집약체로 성장했다. 이번 프로젝트의 대표적인 기술 기반 프로그램으로는 MGM 호텔 내부 공연장에서 진행하는 공연 실황 중계 '라이브 플레이'와 '온라인 라이브 스트리밍', '맵 앤 웨이트', 고사양 화면 등으로 구현한 팝업 스토어 등이 대표적이다. 또 김 COO는 향후 다른 국가 및 도시로 확장될 더 시티 프로젝트에서 개선돼야 할 점으로는 각 도시의 날씨, 기후에 기반한 공연장 대기 시스템 등으로 꼽았다. 김 COO는 "이번 라스베이거스 더 시티 프로그램은 4개월 가량 매우 촉박하제 준비됐지만, 2019년 잠실 공연과 팬데믹 기간 진행한 온라인 콘서트 등 이전 프로젝트의 경험이 상당한 도움이 됐다"며 "이번 라스베이거스 더 시티 프로젝트를 통해 2년 간의 코로나19 팬데믹 상황에서도 하이브가 얻은 성과를 확인할 수 있을 것"이라고 말했다.