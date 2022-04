[하이브랩소디]③김태호 COO, '엔터' 중심에서 'ICT'를 외치다

ICT, 하이브의 또 다른 정체성

9일(미국 라스베이거스 시간) 미국 라스베이거스 소재 MGM 리조트 컨퍼런스룸에서 열린 '더 시티 프로젝트' 간담회에 참석한 (왼쪽부터)김태호 하이브 운영 및 비즈니스총괄(COO)와 이승석 하이브 아이피엑스본부 사업대표. (사진=하이브)

'팬덤 문화' 이해…'넥슨' 출신 박지원 대표 주목

라스베이거스 '더 시티' 프로젝트에 적용된 하이브 기술. '맵 앤 웨이트'(왼쪽)와 'PTD 디지털 머치'(오른쪽). (사진=하이브)

'더 시티' 프로젝트, 도시 확장 해법은 '모듈화'

엔터테인먼트 기업 '하이브'가 미국 라스베이거스에서 방탄소년단 콘서트와 이를 기반으로 한 '더 시티'(The CITY) 프로젝트를 진행 중인 가운데, 더 시티를 구현하는 과정에서 적용된 정보통신기술(ICT)을 꾸준히 선보이고 있다. 아티스트가 중심이 되는 엔터테인먼트 기업이 자체 ICT를 고도화하는 이유는 뭘까.지난 10일(한국시각) 라스베이거스 소재 MGM 그랜드 컨퍼런스 센터에서 열린 'BTS 퍼미션 투 댄스 더 시티-라스베이거스 하이브 더 시티 프로젝트' 간담회 무대 뒤에서 김태호 하이브 운영 및 비즈니스총괄(COO)는 "IT 기술 측면을 어디까지 확장할 계획인가"에 대한 <블로터>의 질문에 "향후 IT 기술을 향한 정체성은 더 강화될 것"이라고 전망했다.김 COO는 "최근 하이브가 엔터테인먼트 기업인지, IT 기업인지 정체성에 대해 묻는 곳이 많아졌다"며 "하이브가 자체 기술력을 키우고 있고, 위버스(팬덤 플랫폼)나 더 시티 프로젝트 등에 '테크'를 적용하고 있기 때문에 그렇게 보는 것 같다"고 말했다.방탄소년단이 소속된 '빅히트'와 지난해 3월 출범해 빅히트·플레디스·쏘스뮤직 등 다수 레이블을 보유하고 있는 종합 엔터테인먼트 기업 하이브를 구분하는 가장 큰 차별점은 바로 이 기술이다. 레이블-플랫폼-솔루션이라는 3대 사업 모델을 기반으로 사업의 규모를 키우고 있는 하이브는 '엔터'와 'IT' 사이에서 기업 정체성을 재정립하고 있다.특히 하이브는 종합 엔터 기업으로 출범한 이후 팬덤 플랫폼 위버스를 단순 소통 창구 뿐만 아니라 팬덤 커뮤니티로 확장하고 있다. 이번 라스베이거스에서 구현되고 있는 더 시티 프로젝트에서도 도시를 찾은 사용자의 위치와 대기 시간 등의 정보를 제공(맵 앤 웨이트)하는 등 위버스는 하이브 사업모델을 구현하는 데 톡톡히 역할을 하고 있다.맵 앤 웨이트에서는 콘서트 및 라이브 플레이 공연장과 더 시티 전체 지도를 확인할 수 있고 팝업스토어나 '머치'(상품) 현장 부스 등 판매시설의 대기 정보, 시설 및 프로그램 리스트, 온라인 채널 링크 등을 제공한다.김 COO는 <블로터>에 "IT 기술 기반을 탄탄하게 마련하는 것은 엔터사의 숙명"이라고 전했다. 엔터 기업과 IT 기술은 아티스트가 주축이 되는 공연 사업 뿐만 아니라 더 시티 프로젝트 등 사업모델에 있어 떼려야 뗄 수 없는 부분이 됐다는 이유로, 향후 테크 부문을 더 확장하겠다는 계획이다.그는 "아티스트와 공연, 무대, 공연 환경 등 우리가 준비한 것을 '잘 보여주는 것'이 목표"라고 "그렇기 때문에 이제 IT 기술은 하이브의 정체성이 됐다"고 말했다.라스베가스에서 구현하고 있는 더 시티 프로젝트에서도 하이브의 IT 기술이 다수 적용됐다. 더 시티 프로젝트는 팬덤에 대한 이해와 팬 편의성 개선을 목표로 출발한 가운데, 팬덤 문화를 이해하기 위해 위버스 등이 활용됐다는 설명이다.더 시티 프로젝트는 △팬덤에 대한 이해 △기술적인 정보 △솔루션과 브랜드와의 시너지라는 세 가지 지향점을 가지고 있다. 팬특히 하이브의 사업은 일방적인 것이 아닌, 팬덤의 정서를 기반으로 하기 때문에 ‘팬덤 문화’를 이해하는 것이 하이브에게는 중대한 과제였다.이를 위해 하이브가 팬덤의 숨겨진 '니즈'를 찾은 결과 △'한식'이라는 같은 음식을 즐기는 경험(카페 인 더 시티) △공연 후 여운을 즐길 수 있는 애프터 파티(파티 인 더 시티) △팬의 참여와 나눔 등이 더 시티에 구현됐다.이 대표는 "팬들은 공연장이나 도시를 찾을 때 구매하거나 직접 제작한 2차 콘텐츠를 가지고 팬들과 공유한다"며 이 부분에서 팬덤에 대해 이해할 필요성을 찾았다고 설명했다.주목할 점은 '2차 콘텐츠 제작과 공유'다. 지난해 하이브 총괄 대표로 취임한 박지원 대표의 게임 산업에서의 경험이 접목된 것으로 보여진다. 하이브는 지난해 3월 하이브로 사명을 바꾸고, 방시혁 의장이 경영에서 물러나면서 국내 대형 게임사 넥슨 출신 박지원 총괄대표를 선임한 바 있다.이후 하이브는 비즈니스 모델을 '레이블-플랫폼-솔루션' 3대 축을 중심으로 사업을 확장하는 등 많은 변화를 겪었다. 박 대표가 '메이플스토리' 일본 진출, 모바일 시장 확장 등 경영 면에서 넥슨의 변화를 이끈 점을 고려해 업계는 이 과정에서 넥슨 출신 박지원 대표의 손길이 다수 닿았을 것으로 보고있다.특히 넥슨은 이용자들이 넥슨 게임으로 만든 2차 콘텐츠를 공유하는 오프라인 축제 '네코제'를 2015년부터 매년 실시하고 있는데, 최근 하이브가 팬들이 만든 2차 창작물을 공유하도록 한 것 또한 일맥상통한 부분이다. 게임 이용자나 아티스트의 팬덤 문화를 반영한 공통 분모를 볼 때, 박 대표의 넥슨 경영의 경험이 반영된 것으로 풀이된다.이에 대해 김태호 COO는 <블로터>에 "박지원 대표는 IT 기술에 한정하지 않고, 경영 전반을 지휘하는 총괄 대표인데 이런 면들이 한 사람만의 지시 또는 계획으로 이뤄지는 것은 아니다"면서도 "다만, 2003년 대형 게임사 넥슨에서부터 쌓아 온 박 대표의 경험 및 경력은 하이브에서 자연스럽게 반영됐을 것으로 생각한다"고 전했다.한편, 하이브는 더 시티 프로젝트를 방탄소년단에서 레이블에 소속된 다수 아티스트로 확장한다는 계획이다. 아티스트들이 투어하는 여러 도시 중 허브 지역을 중심으로 지역의 규모와 시장 상황, 아티스트의 영향력 등을 감안해 '더 시티' 사업 모델을 다양한 레벨로 진행할 수 있을 것이라는 기대다.다만, 각 도시마다 더 시티 프로젝트에 활용되는 기술을 구현할 수 있는 인프라가 다르다는 점은 걸림돌이 될 수 있을 것이라는 전망이다. 여기에 하이브는 더 시티 프로젝트를 '모듈화'한다는 해법을 내놨다. 더 시티 프로젝트의 각 구성 요소들을 개별적인 모듈로 만들어 도시 및 아티스트 상황에 맞게 적용한다는 청사진이다.<블로터>가 "도시별 인프라 차이점에 대한 대안이 있냐"고 묻자 이승석 대표는 "더 시티와 관련해 언급하는 '인프라'는 고객의 경험에 대한 아이디어를 구현 또는 개선하는 것"이라며 "그렇다보니 더 시티 프로젝트를 구현하는 데 어려움이 없는 도시에 한해 기획할 수밖에 없다. 다만, 아티스트와 해당 팬덤의 성격에 달라 이에 맞춰 더 시티 프로젝트의 각 모듈을 접목하는 쪽으로 구상하고 있다"고 답했다.그는 또 "라스베가스에서 더 시티 프로젝트를 준비하면서 하이브가 가진 기술적 솔루션 외에 코로나19 팬데믹 기간 발전시켜 온 온라인 라이브 스트리밍 등의 기술적인 면이 더 시티 프로젝트의 인프라를 구성하는 주요 역할을 했다고 느꼈다"고 강조했다.