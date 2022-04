우주·모빌리티·지능형 도시…‘선 넘는 과학자들’ 지구 위한 강연 펼친다

테크

국내 연구진이 개발한 면역항암제 ‘길잡이’ 기술…‘게임 체인저’ 상용화 기대

국내 연구진이 ‘게임 체인저’로 불리는 면역항암제에 대한 핵심 기술을 개발했다. 현재 20% 안팎의 환자에게서만 치료 효과가 나타나는 면역항암제의 반응률을 높일 수 있는 기술로 기대된다.면역항암제는 암세포가 인체의 면역체계를 회피하지 못하도록 하거나 면역세포가 암세포를 더 잘 인식해 공격하도록 하는 약물이다. 국내 연구진은 면역세포를 암세포 근처로 이끌 것으로 기대되는 후보 물질을 발굴했다.한국과학기술연구원(KIST) 뇌과학창의연구단 소속 이상희 박사와 한국화학연구원(KRICT) 감염병치료제연구센터 소속 김혜진 박사 등으로 구성된 국내 연구팀은 19일 저분자화합물 기반의 새로운 STING(Stimulator of interferon genes) 작용제에 관한 연구 결과를 공개했다. STING은 DNA 병원체를 인지해 인터페론을 분비하고 선천면역 반응을 조절한다. 글로벌 제약사들은 해당 물질이 △암의 면역반응성 △암세포 주변의 면역세포 침투 등을 높이는데 작용할 수 있을 것으로 본다.이 박사는 기자와의 통화에서 암세포를 ‘범인’에 면역세포를 ‘경찰’로 비유했다. STING 작용제가 경찰을 범인이 있는 곳으로 안내해주는 역할을 한다는 설명이다. 그는 “면역항암제는 면역세포를 통해 암세포를 치료하는 게 핵심인데 이 작용이 이뤄지려면 면역세포가 암세포 주변까지 가야 한다”며 “STING 작용제를 사용하면 면역세포를 암세포 주변으로 올 수 있게 만들어 준다”고 설명했다.현재 항암제로 화학요법·표적치료제가 주로 사용되고 있다. 면역항암제는 이를 잇는 새로운 치료제로 각광 받는 추세다. 다양한 임상 시험에서 환자의 생존율을 획기적으로 증가시키는 결과를 냈기 때문이다. 그러나 면역항암제는 암세포의 낮은 면역반응성으로 인해 치료 효과가 일정 환자에게서만 나타나 상용화 확산에 걸림돌로 꼽혀왔다.이 박사는 “시중에 나와 있는 면역항암제의 효능은 15%~20% 수준의 환자들에게만 매우 뛰어난 치료 효과를 나타낸다”며 “이번에 발굴한 STING 작용제는 면역항암제의 반응률을 높일 수 있는 물질로 기대하고 있다”고 설명했다.면역항암제의 낮은 반응률은 암세포의 낮은 면역반응성 때문이다. 학계에선 암세포의 낮은 면역반응성이 면역관문억제제에 대한 반응률을 낮추는 원인으로 지목하고 있다. 선천면역 조절 단백질인 STING은 이 문제를 해결할 수 있는 물질로 주목받아 왔다.STING 작용제는 다만 아직 치료제 상용화에 이르지 못했다. 가장 먼저 임상이 진행됐던 STING 작용제인 ‘ADU-S100’ 물질도 지난 2020년 임상이 중단되면서 상용화 시점이 더욱 불투명해졌다.국내 연구진이 발굴한 작용제는 STING 단백질 활성화를 통해 인터페론 등 사이토카인(면역세포로부터 분비되는 단백질 면역조절제로 특정 수용체와 결합해 면역반응에 관여하는 물질)을 생성, 이를 통해 T세포를 매개로 한 선천면역 반응을 유도했다. 활성화된 선천면역 반응은 종양의 면역표현형을 바꿨다. T세포에 대한 반응성이 낮은 암(Cold tumor)을 반응성이 높은 암(Hot tumor)으로 변화시킨 점도 확인했다.이 박사는 “T세포가 암세포에 잘 침투할 수 있는 환경을 만들었고 그 결과 동물모델에서 암세포의 성장을 효과적으로 억제했다”며 “특히 투여군의 20%는 암세포가 완전히 사라졌고 암세포를 재이식하여 암이 재발하는 환경을 유도해 추가적인 약물 투여 없이 암세포 성장이 억제되거나 아예 자라지 않는 매우 우수한 항암 효능을 나타냈다”고 설명했다. 그간 발굴된 STING 작용제는 종양에 직접 투여하는 방법만 적용이 가능했다. 그러나 이 박사 연구팀이 개발한 물질은 정맥 내 투여로도 효과를 낼 수 있을 것으로 기대된다.이 박사는 발굴된 STING 작용제가 정맥 투여를 넘어 경구(먹는 약) 투여 방식으로도 사용할 수 있도록 연구를 지속할 방침이다. 또 해당 후보 물질이 단독 투여로 인한 치료는 물론 방사선치료·화학요법 등 기존 표준 치료와 연계할 수 있는 ‘병용 치료요법’이 가능한지도 살펴보고 있다.연구팀은 이번 연구 성과가 특히 면역관문억제제에 대한 반응률이 낮은 환자군에 대한 미충족 수요 해결에 기여할 수 있으리라고 봤다. 뇌종양 등 기존 면역항암제 전략이 어려운 암종에 대한 치료제 개발의 기반도 마련이 가능할 것으로 기대했다.이 박사 연구팀은 향후 다양한 제약·바이오 기업과의 기술 이전 등을 통한 협업으로 STING 작용제에 대한 연구가 지속되길 희망했다. 이번 연구 결과는 의약화학분야 세계 최고 권위 국제학술지인 ‘저널 오브 메디시널 케미스트리(Journal of Medicinal Chemistry)’ 최신호에 추가표지논문(Supplementary cover)으로 선정됐다. 논문명은 ‘Development of Potent Immune Modulators Targeting Stimulator of Interferon Genes Receptor’이다. 교신저자로 이 박사와 김 박사가, 제1 저자로는 전민재 한국화학연구원 학생과 이혜림 한국과학기술연구원 학생이 이름을 올렸다.이번 연구는 과학기술정보통신부 지원으로 수행됐다. 또 KIST 주요사업과 한국화학연구원 주요사업 등에도 선정됐다. 한국연구재단 신진연구자지원사업 및 인공지능신약개발사업의 지원도 받았다.이 박사는 “모두가 암의 정복을 꿈꾸고 있지만 아직도 항암제 개발이 제한적인 분야가 많다”며 “이 연구가 뇌종양 등 임상에서 면역항암제 적용이 제한적인 암에 대한 새로운 치료전략 개발의 기반이 되기를 바란다”고 강조했다.