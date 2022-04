EU, '구글·메타' 정조준…디지털서비스법 도입한다

(사진=픽사베이)

유럽연합(EU)이 구글, 메타 등 빅테크 기업을 겨냥한 새로운 규제 법안 도입에 합의했다.23일(현지시간) IT 전문매체 <엔가젯>에 따르면 EU는 인터넷 서비스 기업의 허위 정보와 온라인 광고 등을 감시하는 ‘디지털서비스법 (DSA)’을 마련하는데 합의했다.이 법안은 온라인 플랫폼의 부정적인 기능을 최소화하는 데 초점을 두고 있다. 이에 따라 IT 기업들은 허위 정보나 편파적 발언 등의 불법 콘텐츠를 자사 플랫폼에서 제거해야 한다. 또 자사 플랫폼에서 종교, 인종, 성, 정치 성향 등을 기반으로 개인화된 광고를 제공할 수 없다. 아울러 미성년자를 대상으로 한 ‘타깃 광고’ 집행도 금지된다.온라인 플랫폼의 추천 알고리즘 공개도 의무화된다. 어떤 원리로 사용자에게 콘텐츠가 특정 방식으로 노출되는지 공개해 투명성을 강화한다는 취지다. 또 알고리즘에 기반한 콘텐츠 노출 외에도 업로드되는 시간 순으로 볼 수 있는 시스템을 도입해야 한다. 당국으로부터 검증 받은 전문가들과 비영리기구들이 온라인 플랫폼의 위험 요소에 대한 연구를 진행할 수 있도록 자사 플랫폼의 핵심 자료도 제출해야 한다.우르줄라 폰 데어라이엔 EU 집행위원장은 “이번 합의는 속도 면이나 내용 면에서 역사적”이라며 “앞으로 온라인 공간에 안전한 환경이 조성될 것”이라고 평가했다. 또 “표현의 자유를 보호하고 디지털 비즈니스에게는 더 많은 기회를 주며 오프라인에서 불법인 것이 온라인에서도 불법이라는 원칙을 지키는데 실질적인 도움을 줄 것”이라고 말했다.DSA를 위반한 경우 매출액의 최대 6%에 달하는 과징금을 부과 받는다. 메타의 경우 법 위반 1건당 최대 70억달러(약 8조7100억원)의 벌금을 물어야 한다는 뜻이다. 또 반복적으로 위반을 하는 기업은 EU로부터 서비스 금지 조치를 받을 수도 있다.이번에 합의된 법안은 27개 EU 회원국과 유럽의회의 승인을 받은 후 2024년부터 시행될 예정이다. 모든 IT 기업이 대상이지만 특히 메타, 구글과 같이 EU 내에서 월별 활성 사용자(MAU)가 4500만명 이상인 대형 온라인 플랫폼이 주 타깃이 될 전망이다. 메타, 구글, 애플, 아마존, 스포티파이는 지난해 DSA와 대형 IT 기업의 반경쟁적 행위에 대응하는 ‘디지털마켓법’의 조항을 변경을 위한 로비 활동에 총 2700만유로(약 363억원)를 지출한 것으로 전해진다.