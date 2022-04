현대제철, '비현대차' 비중 올해 20% 육박 전망...'전기차시대' 車 부품사 위상 제고

비즈니스

[넘버스]'0.8%의 영향력'...포스코인터내셔널 '곡물 트레이딩' 비전 있을까?

시간이 없다면· 포스코그룹의 넘버2인 전중선 포스코홀딩스 대표이사 사장이 곡물 트레이딩 사업의 투자를 늘린다고 강조했는데요.· 지분 투자를 비롯해 다양하게 이 사업에 투자해 새로운 기회를 만들겠다고 의지를 드러냈습니다.· 포스코그룹의 계열사인 포스코인터내셔널은 종합상사로서 곡물 트레이딩 사업을 일찍부터 시작했습니다. 사업 기회가 있는 곳에 투자하는 게 종합상사의 DNA이기 때문이죠.· 포스코의 글로벌 사업을 맡고 있는 전중선 사장이 곡물 트레이딩 사업의 투자를 늘린다고 말한 만큼 더욱 주목할 필요가 있습니다. 곡물 트레이딩은 해외 생산업자로부터 곡물을 구매해 전세계 수입업자에게 판매·유통하는 사업입니다. 한국을 비롯해 많은 국가들은 해외 곡물 메이저 업체들에서 곡물을 수입하고 있습니다. 한국은 전체 수요의 약 80% 이상을 수입하는 것으로 알려져 있죠. 우리나라 곡물 자급률은 1965년 93.9%에서 현재 20% 미만으로 하락했습니다.때문에 국제 곡물시장이 불안해질 경우 곡물가격이 상승해 물가안정에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 러시아와 우크라이나는 전 세계에 공급하는 밀과 옥수수를 약 29%, 19% 점유하고 있습니다. 러시아가 우크라이나를 침공하면서 전 세계 곡물시장이 크게 불안정해졌죠. 러시아와 우크라이나 전쟁으로 전 세계의 식량 안보가 다시 위협받게 됐고, 수천만명이 영향을 받게 됐다는 관측이 있습니다.이렇듯 코로나 이후 세계식량가격지수가 30% 올랐고, 러시아와 우크라이나 사태로 식량 안보(food security)에 대한 우려가 대두됐습니다. 식량 안보란 건강하고 활동적인 생활을 위해 충분하고 안전하며 영양가 있는 음식에 물리적, 사회적, 경제적 접근이 가능한 경우를 의미합니다.한국 또한 식량 자급률이 매우 낮은 국가로서 식량 안보를 걱정할 수밖에 없습니다. 하지만 세계 곡물 시장은 메이저 업체들이 사실상 과점하고 있어 국내 업체들의 접근이 사실상 불가능하죠. 이들 메이저 업체들을 가리켜 ‘ABCD’라고 합니다.4대 업체는 ‘ABCD’로 불리는 아처대니얼스미들랜드(ADM)·벙기(Bunge)·카길(Cargill)·루이드레퓌스(LDC) 등 4대 메이저사가 대표적이죠. 4개 업체가 세계 곡물 시장의 약 80%를 장악하고 있습니다. 이들 기업은 100년 이상 세계 각국에서 곡물 생산, 저장, 유통, 운송 등 모든 사업을 맡아 왔습니다. 업력이 길고, 인프라가 상당한 만큼 이 시장에 대한 진입장벽도 상당히 높을 수밖에 없죠.그런 가운데 포스코그룹의 종합상사인 포스코인터내셔널이 곡물트레이딩 사업이 더욱 커질 전망입니다. 전중선 포스코홀딩스 대표이사 사장은 25일 컨퍼런스콜에서 곡물 트레이딩 사업을 확대한다고 밝혔는데요. 전 사장은 “포스코인터내셔널은 무역 부문을 철강 유통과 식량 쪽으로 집중할 계획”이라며 “식량 트레이딩 사업이 전망이 밝고, 우리나라 식량 안보 차원에서도 필요성이 높다”고 말했습니다.이어 전 사장은 “곡물 트레이딩 사업의 바탕이 취약해 터미날 등 인프라에 투자하고, 전략적으로 얼라이언스 또는 지분을 취득해 적극적으로 비즈니스를 확장할 계획”이라고 밝혔습니다.포스코그룹은 지주사 체제로 전환하면서 7대 사업을 주력한다고 밝혔는데요. △철강 △2차전지 소재 △리튬, 니켈 △수소 △에너지 △건축 및 인프라 △식량 등 7대 사업에 집중하기로 했습니다. 식량도 7대 사업에 들어갔죠.포스코그룹의 계열사 중 곡물 트레이딩을 맡고 있는 포스코인터내셔널의 주목도도 함께 높아질 것으로 예상됩니다. 포스코인터내셔널은 2015년 곡물 트레이딩 사업에 진출했습니다. 대우인터내셔널 때부터 확보한 글로벌 네트워크를 활용해 곡물 유통 사업에 진출한 것이죠. 전체 매출액에서 곡물 트레이딩이 차지하는 비중은 4%도 채 안 되지만 이 사업에서 비전을 확인한 만큼 투자를 계속하고 있습니다.주요 거점은 우크라이나와 미얀마, 싱가포르 등 3국을 활용해 곡물 사업의 네트워크를 만들고 있습니다. 미얀마 법인(GOLDEN LACE POSCO INTERNATIONAL CO., LTD), 우크라이나 법인(POSCO INTERNATIONAL UKRAINE LLC, Mykolaiv Milling Works PJSC, Yuzhnaya Stevedoring Company Limited LLC), 싱가포르 법인(AGPA PTE. LTD, GRAIN TERMINAL HOLDING PTE. LTD) 등이 곡물 사업을 맡고 있는 계열사입니다.이중 싱가포르 법인은 지난해 편입됐죠. 곡물 트레이딩 사업의 핵심은 유럽의 곡창지대로 통하는 우크라이나가 핵심입니다. 우크라이나 곡물 생산량은 2007년 4000만톤에서 2017년 7700만톤으로 10년 사이 2배 가까이 늘었고, 전체 곡물 수출량의 90%가 흑해 항만을 거칩니다. 이중 22.3%는 미콜라이프항을 통해 수출되죠.포스코인터내셔널의 곡물 터미널은 미콜라이프항에 위치해 있습니다. 이 곳에서 밀과 옥수수, 대두 등 곡물이 연간 250만톤씩 출하되고 있죠. 앞으로 포스코인터내셔널이 우크라이나와 인도네시아, 미얀마 등 세계의 주요 곡창지대에 터미널을 갖게 된다면 곡물 트레이딩 사업자로서 성장할 수 있을 것으로 기대됩니다. 그리고 전 지구적 식량 위기가 대두된다면 공급자로서 영향력을 행사할 수 있을 것으로 기대됩니다. 하지만 안타깝게도 포스코인터내셔널의 곡물 사업은 매출 규모가 작고, 적자입니다. 지난해 우크라이나 법인(POSCO INTERNATIONAL UKRAINE LLC)의 매출액은 128억원을 기록했습니다. 순손실은 4억원을 기록했죠. 이 법인의 자산규모는 38억원에 그칩니다.또 다른 우크라이나 법인(Mykolaiv Milling Works PJSC)의 매출은 75억원, 순손실은 81억원입니다. 이 법인의 자산규모는 551억원입니다. 또 다른 우크라이나 법인(Yuzhnaya Stevedoring Company Limited LLC)의 매출은 6억원, 순이익은 7억원을 기록했습니다. 자산규모는 232억원을 기록했습니다.미얀마 법인의 매출은 96억원, 순손실은 52억원입니다. 자산 규모는 164억원을 기록했습니다. 지난해 설립된 싱가포르 법인은 실적이 아직까지 집계되지 않았습니다. 이렇듯 포스코인터내셔널의 곡물 트레이딩 사업은 6년째 접어들었지만, 흑자를 내는 곳은 2곳밖에 없죠. 이조차 흑자 규모가 7억원에 불과합니다. 6개 법인의 매출을 모두 합산하면 305억원입니다. 순손실은 총 130억원입니다. 게다가 러시아의 우크라이나 침공으로 우크라이나 법인은 상당한 충격을 받았을 것으로 예상됩니다. 사업을 언제 재개할 수 있을지조차 불투명합니다. 우크라이나 법인 중 ‘Mykolaiv Milling Works PJSC’은 완전자본잠식 상태입니다. 향후 정상화하려면 자본 구조를 개선해야 하죠.투자가 필요한 시기인 만큼 적자인 게 중요하진 않습니다. 앞으로 성장하려면 투자가 충분하게 이뤄져야 하죠. 현재 포스코인터내셔널의 전체 매출 중 곡물 트레이딩 사업이 차지하는 비중은 0.8%입니다. 지난해 곡물트레이딩 사업은 305억원의 매출을 냈는데, 포스코인터내셔널의 전체 매출은 33조원을 기록했기 때문입니다. 이 사업의 미래가치는 상당하지만, 전체 매출에서 차지하는 비중은 극히 미미합니다.지난 7년의 성적을 이야기하기에는 상당히 초라한 수치입니다. 포스코인터내셔널의 능력이 문제였든 의지가 부족했든 곡물 트레이딩 사업은 앞으로 더욱 커질 전망입니다. 포스코그룹에서도 투자를 약속했고, 이 사업을 미래 사업으로 정했기 때문이죠.‘식량 안보’의 시대 곡물 트레이딩 사업의 중요도는 상당히 높고 미래 가치 또한 상당하죠. 앞으로 포스코인터내셔널의 곡물 트레이딩 사업은 얼마나 성장할 수 있을까요. 그리고 포스코인터내셔널은 어떤 곳에 투자를 진행하고, 지분을 인수할까요. 앞으로 해외 시장에서 글로벌 수준의 경쟁력을 보여줄 수 있을까요. 생각해 볼 문제· 우크라이나는 포스코인터내셔널 곡물 트레이딩 사업에 있어 가장 중요한 국가입니다. 그런데 러시아의 우크라이나 침공으로 곡물 트레이딩 사업은 큰 영향을 받았을 것으로 보입니다. 우크라이나 없이 곡물 사업을 지속해야 한다면 미얀마밖에 없습니다. 사실상 ‘개점휴업’ 상태로 봐도 될 것인데요. 포스코그룹의 낙관적 전망에도 곡물 트레이딩 사업은 위기로 보는게 맞을 것 같습니다.