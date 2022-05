'카카오T' 앱, 베트남·태국 '동남아 7개국'서 쓴다

테크

구글 I/O 개막…'갤럭시 워치'에 '구글 어시스턴트' 들어간다

구글이 삼성전자의 갤럭시 워치에 ‘구글 어시스턴트’를 사상 처음으로 제공한다. 또 워치와 같은 웨어러블 디바이스뿐 아니라 모바일·TV·자동차 등 안드로이드 기기 간 연결을 더 원활하게 할 예정이다.구글은 11일(현지시간) 진행된 ‘구글 I/O 키노트’에서 이같은 내용을 담은 구글의 새로운 제품 및 서비스를 발표했다. I/O는 인풋/아웃풋(Input/Output) 혹은 ‘개방에 의한 혁신(Innovation in the Open)’을 의미한다. 구글이 매년 개최하는 개발자 회의인 I/O의 목적은 구글 개발자들이 구글 플랫폼을 더 잘 이해해 훌륭한 이용자 경험을 만들 수 있도록 돕는 것이다. 이날 구글은 갤럭시 워치4 시리즈를 시작으로 삼성 갤럭시 워치에 구글 어시스턴트를 처음 적용한다고 밝혔다. 더불어 올해 라인·카카오톡·스포티파이·아디다스러닝 등 즐겨 사용하는 앱이 웨어 OS(구글의 안드로이드를 스마트워치에 맞게 조정한 운영체제)에 더 많이 제공된다. 웨어 OS용 구글 어시스턴트는 더 빠르고 자연스러운 음성 인터랙션(상호작용)이 가능하도록 개선돼 사용자는 음성 제어를 통한 검색 및 알림 설정 등 유용한 기능을 사용할 수 있을 전망이다. 이러한 이용자 경험은 워치뿐 아니라 휴대전화·태블릿·TV·자동차·헤드폰·스피커·노트북 등 다양한 안드로이드 기기 간 연결을 통해 이어질 전망이다. 구글은 올 가을부터 빠른 페어링을 통해 단지 몇번의 탭만으로 홈 네트워크, 구글 홈과 기타 동반 앱에 더 다양한 스마트 홈 장치를 빠르게 연결할 수 있게 지원한다. 또 휴대전화의 오디오·사진·영상 콘텐츠를 스마트 스피커·디스플레이·TV 등으로 쉽게 공유할 수 있도록 하는 크롬캐스트 내장 기능을 출시한다. 나아가 기기 간 연결 기능을 대폭 강화해 이용자는 태블릿에서 확인한 메시지를 모바일에서 회신하거나, 모바일에서 감상한 음악을 자동차에서도 이어 들을 수 있게 된다. 해당 기능은 올 가을 안드로이드13이 설치된 안드로이드 휴대전화와 태블릿에 출시된다. 이는 여러 화면상에서 더 많은 일을 쉽게 할 수 있도록 지원하기 위한 것이다. 개선되는 이용자 경험 가운데 또 하나는 ‘구글 월렛’이다. 결제카드·교통카드·학생증뿐 아니라 자동차 키·백신 기록·행사티켓·운전면허증 등도 구글 월렛에 저장하고 접근할 수 있도록 한다. 다만 개인정보이기 때문에 사용자가 직접 세부적으로 조정해 세팅할 수 있게 할 예정이다. 이는 올 여름부터 가능할 것으로 보인다. 구글은 궁극적으로 구글 월렛에 일상생활에 필요한 아이템들을 모아놓고 접근할 수 있도록 하는 경험을 모든 안드로이드 이용자들에게 확대한다는 목표다. 트리스탄 업스틸(Trystan Upstill) 안드로이드 엔지니어링 부사장은 “많은 이들이 휴대전화만 사용하지 않고 다양한 디바이스를 같이 사용한다”면서 “안드로이드는 어떤 브랜드 어떤 디바이스를 선택하든 잘 연동해 이용자가 원하는 대로 사용할 수 있도록 하는 것이 목표”라고 설명했다. 김동민 구글 월렛 프로덕트 디렉터는 “디바이스가 늘어나고 더 쉽게 사용할 수 있게 하려면 매끄럽게 상호작용해야 한다”면서 “개방되고 유연한 플랫폼인 안드로이드가 이를 가능케 할 것”이라고 강조했다.이 외에도 구글은 개인정보보호를 위해 △포토피커(이용자가 전체 미디어 라이브러리를 앱과 공유할 필요 없이 액세스 권한을 부여하고자 하는 특정 사진이나 동영상만 선택할 수 있도록 하는 기능) △프로텍티드 컴퓨팅(데이터가 처리되는 방법·시기·장소를 바꾸는 기술 툴킷) 등을 도입한다. 또 새로운 도구인 ‘나에 대한 검색 결과 확인하기(Results about you in Search)’를 통해 이용자가 자신의 전화번호·집주소·이메일주소와 같은 세부 연락정보가 포함된 구글 검색 결과에 대한 삭제를 쉽게 요청할 수 있게 한다. 올해 말엔 ‘내 광고 센터(My Ad Center)’를 통해 이용자가 광고 개인 정보 보호 설정에 대한 더 많은 제어 기능을 체험하는 동시에 광고 개인화 여부를 더 쉽게 선택하도록 지원할 예정이다. 검색 등 정보 접근 방식도 AI(인공지능)를 통해 개선한다. △지역 다중 검색(음식 이미지 검색 시 음식 이름뿐 아니라 해당 음식을 판매하고 있는 인근 식당까지 손쉽게 찾아주는 기능) △장면 탐색(사진이나 카메라 화면 속에 있는 여러 사물을 동시에 인식 분석해 필요한 정보를 손쉽게 찾을 수 있는 기능) 등의 기능이 대표적이다. 또 항공 사진과 도로뷰 사진을 결합해 마치 지도 속으로 들어가 실시간 날씨와 교통량까지 직접 눈으로 확인하면서 목적지까지 경로를 파악할 수 있는 △몰입 3차원 뷰 기능도 선보인다.