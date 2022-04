[하이브 랩소디]④'더 시티' 경제적 효과는?…국내 도입 초읽기

테크

[구하다, 기술을 말하다]②블록체인 플랫폼 '블링크'로 사업 영역 확장

"명품 커머스 '구하다'는 IT 기술을 기반으로 한 기업이다. 블록체인 기술 접목을 통해 명품 커머스부터 신선식품까지 유통 과정에서의 신뢰도를 높여 외형 성장하겠다는 목표다."이근일 구하다 최고기술책임자(CTO)는 구하다를 IT 기업이라고 평가했다. 블록체인과 '대체 불가능한 토큰'(NFT) 기술이 출발점이었던 만큼, 향후 신사업 운영에 있어서도 IT 기술은 떼려야 뗄 수 없는 요소라는 설명이다. '블링크', 7월 초 신선식품·농수산물 '온보딩' 구하다는 신사업의 일환으로 생산 과정의 유통 이력을 관리하는 물류 정보 플랫폼 '블링크'(B-Link)를 개발 중이다. 블링크는 상품의 유통 과정 등 물류 정보를 블록체인으로 관리하는 데 초점이 맞춰져 있다. 사업 초기 '명품 브랜드'에 집중했다면 블링크의 경우 '블록체인 이력 정보 관리 기술'을 유통 분야 전반에 접목할 수 있도록 고도화한다. 구하다의 블록체인 기술 활용이 본격적으로 시험대에 오르는 순간이다. 상품 또는 회원 정보를 블록체인 상에서 관리한다는 것은 정보의 위·변조가 불가능하다는 의미다. 이근일 CTO는 "통상 기업의 내부 시스템 내에 저장돼 있는 데이터는 임의적으로 위·변조가 가능하지만, 일단 블록체인 상에 데이터가 올라가게 되면 어떤 이유에서도 수정할 수 없는 점이 블록체인 기술의 가장 큰 차별점"이라며 "식품의 경우 소비자들은 주문한 식품이 최적의 온도에서 관리되고 있는지 확인할 수 있어 위·변조가 불가능하다는 특성을 기반으로 다양한 서비스를 개발할 수 있다"고 강조했다.그렇다면 구하다가 사업 영역을 명품에서 사과, 돼지고기같은 신선식품 및 농수산물로 확대한 이유는 무엇일까. 구하다는 설립 첫 해 카카오 블록체인 커머스 서비스 파트너 선정을 시작으로 블록체인과 NFT를 활용한 사업을 진행한 바 있다. 카카오 '선물하기'를 통해 NFT 카드를 발행하며 소비자가 구입한 명품을 '인증'할 수 있도록 한 것이다. 상품의 배송 과정의 경우 블록체인 상에 입력하며 배송 과정에서 신뢰도를 높이는 데 집중했다. 다만 업계 일각에서 '명품 등 상품을 NFT로 인증하는 것에 한계가 있다'는 목소리가 나오며 블록체인 기술 적용 분야 다각화에 대한 필요성이 높아진 것으로 풀이된다. 명품의 경우 생산 주체인 부티크와 NFT 발행 주체가 다른데, NFT를 통한 인증은 가품 판매 문제를 근본적으로 해결하기 어렵다는 목소리가 나온다. 업계의 한 관계자는 "NFT로 발행한 인증서는 위조품 판별과는 별개의 문제"라고 지적하기도 했다. 구하다가 블록체인 적용 범위를 농수산물, 신선식품 등으로 확대한 것은 이 같은 시장 반응을 반영한 대처로 풀이된다. 대신 농수산물, 신선식품은 진·가품보다 품질관리에 초점이 맞춰져 있다. 사과 브랜드 판매는 구하다가 블록체인 기술을 농산물에 적용한 첫 시도다. 지난해 중순 구하다는 GS리테일과 협업해 경상북도 김천 소재 업체 송원APC의 사과 브랜드 '산지애'의 재배, 보관, 포장 등 전 과정을 블록체인 상에서 관리하는 한편 소비자에게 공개하며 새로운 도전에 나섰다. 블록체인 상 저장된 물품의 이력 정보를 소비자가 QR코드로 확인할 수 있도록 한 것이다. 블링크의 초기 모델인 셈이다. 이근일 CTO는 "산지애 사과 홈쇼핑 방송 당시 QR코드를 통해 운송 이력조회 등 데이터를 확인을 진행했는데, 이후 유의미한 구매 수치가 나타났다"며 "사과, 자두 등 농산물 판매에 이를 활용하니 일반 소비자들을 대상으로 한 마케팅면에서도 도움이 됐다"고 회상했다.구하다는 오는 6월 말 블링크 개발이 완료될 것으로 보고있다. 이어 7월 초 신선식품과 육가공품 부문에서 다수 업체들과 손잡고 상용화할 계획이다. 이론 상으로는 신선식품 뿐만 아니라 모든 품목 취급이 가능할 것으로 기대하고 있다. 플랫폼화된 블링크는 온보딩 기간과 비용도 단축할 수 있다. 블링크 초기 모델 상태에서는 한 품목을 연계하는 데만 최소 6~8개월이 걸리는 데다, 막대한 비용 문제도 있었는데 이를 해결할 수 있을 것으로 전망된다. 플랫폼 론칭 후 온보딩 기간은 빠르면 1~2주도 가능할 것으로 예상된다. 빠른 온보딩은 플랫폼의 초기 시장 선점에 결정적인 역할을 할 수 있다는 판단이다. 이근일 CTO는 "블링크의 경우 현재 준비 중인 돼지고기 사업부와 식품 관리 부문 외에도 다른 카테고리로 확장할 수 있을 것"이라며 "향후 식품 외에도 금거래소 등으로까지 영역이 넓어질 것으로 본다"고 설명했다.블링크 서비스가 시작되면 구하다는 블록체인 기술을 기반으로 명품 커머스 '구하다'와 B2B SaaS형 블록체인 품질이력관리 플랫폼 '블링크'를 동시 운영하는 투트랙 전략에 나선다. 블록체인 사업은 템코와 블링크로, 유통 사업은 구하다가 담당한다. "해외 진출 구상, 테크 기반 글로벌 플랫폼 목표" 마지막으로 이근일 CTO는 구하다의 단기적인 목표로 해외 진출을 꼽았다. 명품 커머스 구하다나 블록체인 플랫폼 블링크를 운영하는 기반 기술이 해외로 확장하기 용이한 구조라는 판단에서다. 단기적으로는 명품 시장 규모가 큰 중국과 동남아시아 시장을 목표로 B2B 시장을 노린다는 계획이다. 그는 "우리는 데이터 기업이다. 명품 커머스 구하다 애플리케이션을 해외로 직접 가지고 나가면 데이터 이관, 마케팅 등 천문학적인 비용이 들 것으로 예상되지만 국내에서 운영하고 있는 B2B 플랫폼을 해외 플랫폼과 연동하면 즉각적으로 매출이 발생하는 구조"라며 "특히 중국, 동남아시아 등 시장은 이미 선점 플랫폼이 자리잡고 있는 상황으로, 소수 파트너사와 협력관계를 유지해도 매출을 끌어낼 수 있을 것으로 기대하고 있다"고 설명했다. 총 직원 수 40명 중 16명이 테크 기반 개발자로 구성돼 있는 구하다는 IT 기술을 기반으로 외형을 키운다는 계획이다. 회원정보 유출, 데이터베이스 유실 등 기술적인 한계에 봉착하는 업체와 달리 IT기업으로서 테크 측면에서 꾸준히 성장하겠다는 목표다. 이근일 CTO는 "장기적으로는 테크를 근간으로 두고 성장하는 글로벌 플랫폼이 되고 싶다"고 전했다.